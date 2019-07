Formula 1 – Vettel contento ad Hockenheim | ma non mancano i contrattempi | “ecco cosa è

Diretta Formula 1/ Prove libere : dominio Ferrari in Fp2 - un due Leclerc-Vettel : Diretta Formula 1 Prove libere FP1 e FP2 Gp Germania 2019 Hockenheim: tempi e classifica delle due sessioni, oggi 26 luglio,.

Formula 1 – Verstappen ripensa a Silverstone : “Vettel? Ecco cosa mi ha detto dopo il contatto” : Max Verstappen e l’incidente con Vettel a Silverstone: l’olandese della Red Bull la prende con filosofia, le parole alla vigilia del nuovo appuntamento stagionale Sta per iniziare un nuovo weekend di gara di Formula 1: i piloti tornano a bordo delle loro monoposto questa mattina ad Hockenheim per le prime prove libere del Gp di Germania. Intanto, ieri, i campioni delle quattro ruote hanno incontrato la stampa per raccontare con ...

Formula 1 – Leclerc sincero : “Vettel? Sfortunato ma tornerà a vincere. Vi svelo una cosa sul nostro rapporto” : Charles Leclerc spezza una lancia in favore del compagno di scuderia Sebastian Vettel: il giovane pilota monegasco svela anche un dettaglio del rapporto fra i due all’interno del team Ferrari Charles Leclerc si è espresso con grande sincerità alla vigilia del weekend del Gp di Germania. Il giovane pilota monegasco, ai microfoni di Motorsport, ha toccato diversi argomenti importanti, fra i quali il rapporto con Vettel e le difficoltà ...

Formula 1 – Vettel - che stoccata da Hamilton : “Leclerc fa meglio. Non lo considero più avversario per il Mondiale” : Hamilton parla del momento no di Sebastian Vettel spezzando una lancia a suo favore, ma evidenziandone anche le difficoltà: il pilota britannico non lo ritiene una ‘minaccia’ per il Mondiale Una sorta di ‘compassione’, per un avversario che non rappresenta più un problema. Possiamo riassumere così la natura delle dichiarazioni rilasciate da Lewis Hamilton alla vigilia del Gp di Germania. Il pilota della Mercedes ha ...

Formula 1 - Sebastian Vettel gela l'entusiasmo : "Mick Schumacher? Non paragonatelo a papà" : A Mick Schumacher «è giusto dare il tempo di cui ha bisogno. Ma le sue prestazioni non devono essere paragonate a quelle di altri piloti, soprattutto suo padre. Questa è un’epoca diversa». Così Sebastian Vettel alla vigilia delle prove libere del Gran Premio di Germania, a proposito del giovane conn

Formula 1 – Le differenze tra Alfa Romeo e Ferrari ed il rispetto per Vettel - Raikkonen svela : “non siamo più nello stesso team - ma…” : Kimi Raikkonen tra consapevolezze presenti e incertezze future: le parole del finlandese dell’Alfa Romeo in conferenza stampa ad Hockenheim Il circuito di Hockenheim è pronto per ospitare l’11° appuntamento della stagione 2019 di Formula 1. Occhi puntatissimi sulla Mercedes, regina indiscussa del Mondiale, che dovrà fare i conti con un Sebastian Vettel affamato di vittoria, in particolar modo davanti al suo ...

Formula 1 – Suggestione Vettel per la Red Bull - Horner esce allo scoperto : “ecco i nostri programmi per il 2020” : Il team principal ha parlato in vista della prossima stagione, soffermandosi su quella che sarà la line-up della Red Bull Nella prossima stagione, i top team non dovrebbero modificare le proprie line-up, rispettando i contratti in essere con i propri piloti. Gli unici accordi in scadenza sono quelli di Bottas in Mercedes e Gasly in Red Bull, ma entrambi dovrebbero essere rinnovati. Photo4/LaPresse Nelle ultime settimane si è parlato di un ...

Formula 1 – Vettel ad Hockenheim con lo spirito da combattente : “per quel che mi riguarda…” : Vettel pronto per la sua gara di casa: le parole del tedesco della Ferrari alla vigilia del Gp di Hockenheim Dopo una settimana di pausa si torna finalmente in pista: i piloti della Formula 1 sono pronti a disputare una nuova gara, l’undicesima, a casa di Sebatian Vettel. Domenica si corre infatti il Gp di Germania, sul circuito di Hockenheim: “siamo chiamati a una gara migliore dello scorso anno, specialmente per quel che mi ...

Formula 1 - stoccata velenosa di Max Verstappen all’indirizzo di Vettel e della Ferrari : “chissà perché…” : Il pilota della Red Bull ha commentato il periodo negativo del tedesco, lanciando una delle sue solite frecciatine Il momento di Sebastian Vettel è tutt’altro che positivo, il tedesco non è riuscito fino a questo momento a vincere una gara in stagione, finendo a 100 punti da Hamilton dopo dieci gare del Mondiale. Solo un anonimo quarto posto per il pilota della Ferrari, superato anche dalla coppia Bottas-Verstappen e con un Leclerc ...

Formula 1 – Le difficoltà di Vettel e la battaglia con i rivali - Hamilton ammette : “desidero una lotta con la Ferrari - e su Seb…” : Lewis Hamilton crede in Sebastian Vettel: il britannico della Mercedes spera in un miglioramento del tedesco della Ferrari Una settimana di pausa per ricaricare le energie, per i piloti della Formula 1, dopo il Gp di Silverstone in vista della prossima gara della Germania. Ancora una gara deludente, in Gran Bretagna, per Sebastian Vettel, che nella lotta con Verstappen per il terzo posto ha tamponato l’olandese della Red Bull, ...

Formula 1 - Marko allontana Vettel dalla Ferrari : “se vuole uscire dalla crisi - ecco cosa deve fare” : Il super consulente della Red Bull ha parlato della situazione di Vettel, dandogli un sorprendente consiglio in vista della prossima stagione La stagione di Sebastian Vettel rischia di essere una delle peggiori della sua carriera, considerando i 100 punti di ritardo incassati da Hamilton dopo appena dieci gare. Photo4/LaPresse Incidenti, errori e fuori pista hanno condizionato finora l’annata del tedesco, che non riesce a tirarsi ...