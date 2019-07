Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore di nuovo insieme in vacanza | l’ex fidanzato si

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2019)stanno trascorrendo le vacanze estivee con loro c’è anche il figlio Nathan Falco. Non si sa la reunion sia dovuta ad un ritorno di fiamma o semplicemente alla volontà di trascorrere più tempoal figlio, ma certo i due sono apparsi molto vicini, come testimoniano anche gli scatti pubblicati dal settimanale Diva e Donna: lei è impegnata con la trasmissione Battiti Live, ma appena può raggiungee Nathan Falco per delle gite in barca nelle acque cristalline della Costa Smeralda o un salto sulla spiaggia di Forte dei Marmi. La cosa sembra non essere piaciuta affatto aldella, Francesco Bettuzzi, fondatore del marchio Pure Herbal e da due anni compagno della showgirl. Di lui non c’è traccia da tempo sui social dellae la loro relazione non sembra essere finita bene, come si intuisce dalla ...

