Roma | incendio in una discaica abusiva | aria irrespirabile nella zona Nord-est Cittadini

Treni - incendio tratta Roma-Firenze : si segue la pista anarchica : Un brutto incendio, di natura dolosa, si è verificato questa mattina nei pressi di Rovezzano, sulla tratta ferroviaria Roma - Firenze, dove è andata a fuoco una cabina dell'alta velocità. Secondo le prime indiscrezioni che trapelano dagli inquirenti, l'incendio potrebbe essere stato appiccato da alcuni esponenti anarchici: il gesto potrebbe sarebbe collegato da alcuni importanti eventi che si dovevano tenere in giornata nel capoluogo toscano, in ...

Incendio ferrovia Roma-Firenze oggi 22 luglio : ritardo treni - cos’è successo : Incendio ferrovia Roma-Firenze oggi 22 luglio: ritardo treni, cos’è successo Un Incendio lungo la ferrovia Roma Firenze ha paralizzato il traffico ferroviario questa mattina presto, lunedì 22 luglio, fin dalle 5 del mattino. Più precisamente è stato sospeso il tratto Rovezzano-Campo di Marte, ma solo a partire dalle 8, e quindi circa 3 ore più tardi, il traffico è ripartito. Sullo stop ci si è subito chiesto quali fossero le cause, e stando ...

Roma - stazione Termini nel caos per l’incendio a Firenze. Code agli sportelli informativi : Giornata di caos e disagi per i viaggiatori dei treni Alta velocità, a causa di un incendio doloso scoppiato a Firenze, che ha portato alla sospensione della circolazione ferroviaria fra Roma e il capoluogo toscano. Si segnalano ritardi fino a quattro ore per i treni dell’alta velocità in partenza da Milano per il sud. Nelle stazioni, i punti informativi sono presi d’assalto. E se la circolazione è ripartita, le ripercussioni si ...

Roma - stazione Termini nel caos per l’incendio a Firenze : ritardi e cancellazioni. Code agli sportelli informativi : Giornata di caos e disagi per i viaggiatori dei treni Alta velocità, a causa di un incendio doloso scoppiato a Firenze, che ha portato alla sospensione della circolazione ferroviaria fra Roma e il capoluogo toscano. Si segnalano ritardi fino a quattro ore per i treni dell’alta velocità in partenza da Milano per il sud. Nelle stazioni, i punti informativi sono presi d’assalto. E se la circolazione è ripartita, le ripercussioni si ...

Caos treni tra Roma e Firenze Ritardi fino a 4 ore per incendio a cabina elettrica Le Ferrovie : atto doloso|Video : A fuoco una cabina dell’Alta velocità: «atto doloso». Rfi sospende la circolazione per tre ore: Ritardi e disagi. Cancellati 25 treni alta velocità di trenitalia e Italo

Caos treni tra Roma e Firenze Ritardi fino a 4 ore per incendio a cabina elettrica «Forse doloso»|Video : A fuoco una cabina dell’Alta velocità: «Atto doloso». Rfi sospende la circolazione per tre ore: Ritardi e disagi. Cancellati 25 treni alta velocità di trenitalia e Italo

Treni nel caos sulla Milano-Roma-Napoli : ritardi fino a 4 ore - a fuoco cabina elettrica. Ferrovie : «Incendio doloso» : Treni nel caos dall'alba di oggi in Italia, in particolare sulla linea Milano-Roma-Napoli: fino a quattro ore di ritardo per i convogli dopo la sospensione del traffico a causa di un incendio che...

Sospesi treni RomaFirenze - causa incendio doloso : Sospesi treni Roma-Firenze, causa incendio doloso Traffico ferroviario nel caos, con ritardi fino a 240 minuti per le partenze tra le due città e nelle principali stazioni da Nord a Sud. Previste cancellazioni. L’incendio doloso che ha provocato il caos oggi, con treni Sospesi tra Roma e Firenze, ha avuto ricadute un po’ in tutta Italia, come ampiamente testimoniato anche sui social da molti passeggeri. I ritardi, ...

Caos treni tra Roma e Firenze Ritardi fino a 3 ore per incendio a cabina elettrica «Forse doloso» | Video : Rfi sospende la circolazione tra Rovezzano e Firenze Campo di Marte per circa due ore: Ritardi fino a 180 minuti. A fuoco una cabina dell’Alta velocità: «Atto doloso»

Caos treni tra Roma e Firenze Ritardi fino a 3 ore per incendio a cabina elettrica. «Forse doloso» | Video : Rfi sospende la circolazione tra Rovezzano e Firenze Campo di Marte per circa due ore: Ritardi fino a 180 minuti. A fuoco una cabina dell’Alta velocità: «Atto doloso»

Caos treni tra Roma e Firenze Ritardi fino a 3 ore per incendio a una cabina elettrica. «Forse doloso» : Rfi sospende la circolazione tra Rovezzano e Firenze Campo di Marte per circa due ore: Ritardi fino a 180 minuti. A fuoco una cabina dell’Alta velocità: «Atto doloso»

Incendio a cabina dell’Alta Velocità : treni fermi tra Roma e Firenze : L’Italia dei treni spaccata letteralmente in due: dalle 05:40 di stamane è infatti ferma la circolazione dei treni tra Roma e Firenze, in ambo le direzioni. L’Autorità Giudziaria sta infatti effettuando degli accertamenti in seguito all’Incendio di una cabina dell’Alta Velocità. La notizia è stata resa pubblica da Rfi che con una nota sottolinea la riprogrammazione del traffico ferroviario in corso. Gli utenti segnalano disagi e ritardi, ma ...

Incendio a una cabina : stop treni tra Roma e Firenze : Nella giornata di oggi si registreranno disagi e ritardi: non si esclude l'atto doloso. Rfi annuncia: "In corso la riprogrammazione del servizio ferroviario". Quella di oggi potrebbe essere una giornata all'insegna del disagio per molte persone che hanno deciso di viaggiare in treno: dalle 5.40 è stato sospeso il servizio sulla linea ferroviaria Direttissima che collega Rovezzano e Firenze Campo Marte e su quella convenzionale tra ...

Ferrovie : incendio doloso manda il tilt il traffico tra Roma e Firenze : traffico ferroviario fortemente rallentato nel nodo di Firenze con ripercussioni per la circolazione sulle linee alta velocità e convenzionale. Dai primi accertamenti, il principio d'incendio agli impianti che gestiscono la circolazione dei treni è stato causato da un atto doloso ad opera di ignoti. Sul posto sono presenti i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana.