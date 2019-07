Remnant From The Ashes | il Dark Souls degli shooter presenterà scelte e percorsi

Remnant : From the Ashes si mostra in un nuovo video gameplay : Remnant: From the Ashes è uno shooter co-op in terza persona con elementi RPG, annunciato lo scorso luglio dagli sviluppatori di Darksiders 3, Gunfire Games. Oggi il titolo torna a mostrarsi in un nuovo video gameplay.Il video in questione è lungo circa 20 minuti e mostra un giocatore esplorare quella che sembra essere una città abbandonata, tuttavia il luogo non sarà esente da pericoli ed infatti dietro ogni angolo ci sarà un famelico mostro ...

Remnant : From the Ashes ci mostra i Ciclopi in un nuovo filmato di gioco : Facciamo conoscenza con i Ciclopi in un nuovo trailer dell'interessante Remnant: From The Ashe, un titolo che vuole per certi versi proporsi come una sorta di Dark Souls del panorama shooter. Come riporta Gamingbolt, nel filmato ci vengono introdotte queste giganti creature che hanno del tutto l'aria di essere tutt'altro che amichevoli e alquanto ardue da abbattere.Il gioco, pubblicato da Perfect World Entertainment e sviluppato da Gunfire ...

Remnant : From the Ashes si mostra in un nuovo trailer dedicato al Ward 13 ed al Labirinto : I ragazzi di Gunfire Games hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato agli Hub presenti in Remnant: From the Ashes, precisamente stiamo parlando del Ward 13 e del Labirinto.Come riporta VG247, Ward 13 è una sorta di base a disposizione del giocatore in cui sarà possibile ottenere rifornimenti, potenziare le varie armi ed acquisirne di nuove, oltre ad approfondire il lore del gioco. Il Labirinto è invece una sorta dimensione legata a più piani di ...

Il nuovo trailer di Remnant : From the Ashes mostra le lande desolate di Rhom : Remnant: From the Ashes è il nuovo sparatutto in terza persona di Gunfire Games (Darksiders 3). In questo titolo una forza inter-dimensionale chiamata Root ha invaso la Terra e ha lasciato l'umanità nel caos. Per sopravvivere e sconfiggere definitivamente il nemico, i giocatori dovranno viaggiare in altri regni. Uno di questi è Rhom che può essere visto nel nuovo trailer riportato da Gamingbolt.Rhom è interessante perché i suoi abitanti hanno ...