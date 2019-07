Paola Di Benedetto tradita da Federico Rossi con Emma Muscat? ' L' amore puro'

Paola Di Benedetto e Fede : riesplode la passione? Motivo della rottura : Paola Di Benedetto e Fede ci stanno riprovando? Il gossip non si placa, i nuovi motivi della rottura Aveva sorpreso davvero tutti la notizia sulla fine della storia tra l’ex Madre Natura di Ciao Darwin, Paola Di Benedetto, e Federico Rossi del duo Benji e Fede. Ad annunciarlo era stata proprio la modella con un […] L'articolo Paola Di Benedetto e Fede: riesplode la passione? Motivo della rottura proviene da Gossip e Tv.

Paola Di Benedetto - c’è un’ex allieva di ‘Amici’ dietro la rottura con Federico : La rottura tra Paola di Benedetto e Federico Rossi è ormai ufficiale, delle indiscrezioni attribuiscono la fine della relazione a un tradimento da parte del cantante. Sono passate diverse settimane, da quando l’ex Madre Natura di Ciao Darwin, attraverso il suo profilo Instagram, annunciava la fine della sua relazione con Federico. “Quando vedo mancare il rispetto non ci sto. Purtroppo, spesso, fidarsi non serve a nulla” – con ...

Paola Di Benedetto : Federico Rossi l’ha tradita con un’ex di Amici? : Federico Rossi ha tradito Paola Di Benedetto con Emma di Amici? Il retroscena Settimane fa Paola Di Benedetto ha annunciato sui social di aver deciso di lasciare Federico Rossi. Il motivo? La ragazza non ha voluto rivelarlo, asserendo però di non poter tollerare le mancanze di rispetto. Una puntualizzazione che ha fatto subito pensare ai suoi supporter che Federico di Benji e Fede potrebbe aver tradito Paola Di Benedetto, la quale, venendolo a ...

Fede e Paola Di Benedetto - l'addio sarebbe dovuto alla Muscat : avrebbe ammesso il flirt : Tra le coppie che sono scoppiate in questa calda estate 2019 vi è quella composta da Fede Rossi e Paola Di Benedetto. Qualche settimana fa, la showgirl ed ex fidanzata di Francesco Monte ha spiazzato tutti i suoi fan postando un messaggio in cui annunciava la fine della sua relazione con il cantante. Qualche ora più tardi anche Fede ha postato un suo pensiero personale per Paola, dove utilizzava parole decisamente dolci per la sua ormai ex ...

Paola Di Benedetto tradita da Federico Rossi. La reazione della Muscat - : Francesca Galici L'amore giunto al capolinea tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi avrebbe come causa una notte di passione del cantante con la sua collega Emma Muscat, che avrebbe confermato l'accaduto Dal settimanale Chi giungono nuovi retroscena sull'improvvisa rottura tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi, avvenuta non più tardi di qualche settimana fa. Secondo il magazine di gossip e costume, dietro questo allontanamento ci ...

Paola Di Benedetto lascia Fede - tutta colpa di Emma Muscat? Novità : Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati: c’entra Emma Muscat Il triangolo no, non lo avevamo considerato. Paola Di Benedetto ha lasciato Federico Rossi, ormai è ufficiale. Il settimanale Chi ci rivela anche il vero motivo per cui l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi abbia preso tale decisione. A quanto pare, il cantante del […] L'articolo Paola Di Benedetto lascia Fede, tutta colpa di Emma Muscat? Novità ...

Paola Di Benedetto : addio a Federico Rossi dopo la notte di fuoco con Emma Muscat (RUMORS) : La storia d'amore tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi è finita un paio di settimane fa: improvvisamente, la modella ha annunciato di essere tornata single con un messaggio che ha pubblicato su Instagram. Nonostante nessuno dei due abbia mai raccontato le motivazioni per le quali c'è stato questo distacco, i giornalisti di "Chi" hanno scoperto che sarebbe un'altra donna la causa di tutto: la bella vicentina, infatti, avrebbe avuto conferma ...

Federico Rossi ha tradito Paola Di Benedetto con Emma Muscat? : Perché Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati? A svelare il possibile motivo è il settimanale Chi, secondo il quale il problema sarebbe stato il tradimento del cantante del duo Benji&Fede con Emma Muscat, la cantante lanciata da Amici e per qualche tempo fidanzata con Biondo. Sempre stando a quanto scrive la rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini, quando la showgirl ha scoperto il tradimento avrebbe chiamato Emma ...

Paola DI BENEDETTO/ Dopo Madre Natura ritorno di fiamma con Federico Rossi? A Capri.. : PAOLA Di BENEDETTO è la Madre Natura della sesta puntata di Ciao Darwin 7 . Di recente è balzata agli onori delle cronache insieme a Fede Rossi.

Aurora Ramazzotti scatenata : il gesto ‘hot’ con Sara Daniele e Paola di Benedetto : A guardare Aurora Ramazzotti viene in mente quel proverbio, della nostra tradizione contadina, che dice, in soldoni, che sotto la pianta di fico ne nasce una più piccola. Che vuol dire? Che da genitori con determinate caratteristiche, nascono per forza di cosa figli uguali. Ecco allora che la giovane Aurora sembra la fotocopia perfetta di mamma Michelle Hunzinker. Non solo per la bellezza, per il fascino, per un fisico veramente da paura. Aurora ...

Paola Di Benedetto contro i fan : Le foto con Fede sono lì e per sempre lì resteranno : Non cancellerà le foto insieme all’ex fidanzato Federico Rossi. La risposta all’interrogativo posto da alcuni fan ha fatto "scattare" la bella influencer che ha risposto a tono. Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati da pochi giorni ma tra i due sembra esserci ancora qualcosa in sospeso. Dopo la canzone d’amore scritta da Fede (ispirata, a quanto pare, alla rottura con la fidanzata) e i commenti infastiditi di lui ...

Paola Di Benedetto e Fede Rossi - dubbi dei fan sull'addio : 'Perché non cancelli le foto' : La love story tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi è giunta definitivamente al capolinea. Qualche giorno fa è stato proprio il cantante ad ufficializzare l'addio con la prosperosa showgirl e lo ha fatto con un post che ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale Instagram, dove spiegava che avevano scelto di dirsi addio. Una notizia che ha colto di sorpresa i tantissimi fan della coppia, in un primo momento increduli e spiazzati. In queste ore ...

Federico Rossi e Paola Di Benedetto : prove tecniche di ritorno di fiamma? : Federico Rossi, nelle ultime ore, ha riservato, all'ancora ex fidanzata Paola Di Benedetto, dediche molto romantiche che farebbero scegliere qualsiasi donna: Ho perso una parte di me, forse la più importante. Da una parte la mia corsa finisce qui. Chissà, magari un giorno tornerà più veloce che mai. Non ho mai conosciuto una persona come te. Avrei voluto conoscerla ancora di più sai. La frase che dicono tutti che il valore di qualcosa lo ...

Federico Rossi scrive a Paola Di Benedetto : 'Ho perso una parte di me - tuo per sempre' : Sono passati pochi giorni da quando Paola Di Benedetto ha reso pubblica la fine della sua storia d'amore con Federico Rossi: la modella, con un messaggio che ha fatto il giro della rete, ha informato i fan che la relazione con il cantante è finita per una mancanza di rispetto che le è stata fatta. Il giovane, attraverso il suo profilo Instagram, sta facendo di tutto per convincere la sua ex a tornare insieme: dopo averle dedicato il brano "Ogni ...