Natalie Imbruglia aspetta il primo figlio | «Finalmente sarò mamma»

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 25 luglio 2019)sarà: la felicità della cantante di Torn, 44 anni, sta in un selfie allo specchio che mette in mostra il pancione. È in attesa del, e rivela non è stato un percorso semplice. «No, non ho inghiottito un’anguria», dice portandosi una mano sul ventre, «In autunno avrò il mio. Chi mi conosce sa che è qualcosa che volevo da molto tempo, e sono grata che sia stato possibile con l’aiuto della fecondazione in vitro e di un donatore di sperma. Non dirò altro pubblicamente. Sono così eccitata per questa nuova avventura». Poco prima aveva fatto sapere che presto arriverà anche il suo nuovo album: «Une un disco… wow!». La prima a farle gli auguri? Mel C delle Spice: «Congratulazioni amore mio! Sono notizie meravigliose a tutto tondo. Sarai unaincredibile, un’artista incredibile lo sei già». Il suo ultimo album, Male, è ...

