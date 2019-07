Lee Hadwin | l' artista sonnambulo che non sa disegnare da sveglio

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 25 luglio 2019) Immaginate di avere due vite: una diurna e una notturna, in cui tirate fuori un talento nascosto che nessuno sospetta, nemmeno voi stessi. È come essere dei supereroi, oppure è come essere Lee.Lo chiamano lo “sleepwalking artist” - l’- perché nello stato incosciente del sonno è in grado di ritrarre paesaggi, volti, strane figure antropomorfe e forme astratte, senza però possedere alcun tipo di talento artistico da. I suoi sono episodi incontrollabili, che possono manifestarsi più di una volta a settimana, oppure restare silenti per mesi, il che l’ha reso un interessante caso di studi per l’Edinburgh Sleep Center, per approfondire l’attività cerebrale durante il riposo. Camminare, mangiare o parlare nel sonno sono comportamenti riscontrati in tutto il mondo, ...

