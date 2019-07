Gli incendi sull’Artico

Incendi - Coldiretti PuGlia : “Nel Salento miGliaia di ulivi in cenere” : L’ennesimo rogo si è sviluppato la notte scorsa su 4 ettari di uliveto a Ugento, dove, anche a causa del vento che ha fatto dilagare le fiamme, circa 300 alberi morti per Xylella fastidiosa sono andati in fumo. A darne notizia la Coldiretti Puglia che ha iniziato una stima dell’estensione del fenomeno che solo a Ugento ha mandato in fumo in 1 mese oltre 4mila alberi. “E’ rilevante il problema sicurezza – denuncia ...

Incendi in PuGlia : 300 alberi morti a causa della Xylella sono andati in fumo : In fiamme nella notte 4 ettari di uliveto a Ugento, in provincia di Lecce: circa 300 alberi morti a causa della Xylella fastidiosa, il batterio che ne provoca il rapido disseccamento, sono andati in fumo, anche a causa del vento che alimentato il rogo. Coldiretti Puglia ha iniziato una stima dell’estensione del fenomeno. ”E’ rilevante il problema sicurezza – spiega Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia – ...

Proteste No Tav - incendi e pietre contro la polizia. I video delle telecamere di sorveGlianza : Il video in relazione ai gravi episodi criminosi verificatisi lo scorso 20 luglio nel sentiero “Gallo Romano”, che da Gaglione conduce al cantiere di Chiomonte.La Digos di Torino sta analizzando le immagini delle telecamere dislocate nell’area boschiva al fine di individuare gli autori dei lanci di bombe carta e pietre. Sono stati inoltre esplosi razzi di illuminazione nautica, uno dei quali ha provocato un principio di incendio nell’area ...

Filippo BisciGlia incendia Temptation Island : interrompe falò - poi bacio a Ilaria : Temptation Island 2019, Filippo Bisciglia conquista sempre di più il pubblico Filippo Bisciglia non è solo il conduttore di Temptation Island, è molto di più. Il suo modo di rapportarsi ai fidanzati durante i falò è unico e viene molto apprezzato dal pubblico. Anche Simona Ventura, va detto, è piaciuta come conduttrice, ma un Temptation […] L'articolo Filippo Bisciglia incendia Temptation Island: interrompe falò, poi bacio a Ilaria ...

Enrico Mentana interrompe la diretta : incendio aGli studi di La7. Poi lui scherza : “A domani - fiamme permettendo” : La diretta del telegiornale di La7 di Enrico Mentana è stato interrotto intorno alle 20.35 mentre il conduttore stava parlando con Milena Gabanelli. Il Tg La7 è stato interrotto per un incendio nello studio via Umberto Novaro a Roma. La diretta si è interrotta alle 20.35, mentre il direttore stava parlando con la giornalista. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente all’esterno dello studio per domare le fiamme. Mentana racconta di ...

Incendio ferrovia Roma-Firenze oggi 22 luGlio : ritardo treni - cos’è successo : Incendio ferrovia Roma-Firenze oggi 22 luglio: ritardo treni, cos’è successo Un Incendio lungo la ferrovia Roma Firenze ha paralizzato il traffico ferroviario questa mattina presto, lunedì 22 luglio, fin dalle 5 del mattino. Più precisamente è stato sospeso il tratto Rovezzano-Campo di Marte, ma solo a partire dalle 8, e quindi circa 3 ore più tardi, il traffico è ripartito. Sullo stop ci si è subito chiesto quali fossero le cause, e stando ...

Maxi incendio a VallefoGlia - in fiamme mobilificio : “Pericolo nube tossica - chiudete le finestre” : incendio oggi a Vallefoglia, in provincia di Pesaro e Urbino: nella notte fiamme alte si sono alzate dal capannone industriale della Fuligni & Sensoli in via dell'Industria, sprigionando fumo nero. In corso le analisi dell'Arpam, mentre il sindaco con un'ordinanza ha ordinato ai residenti di tenere chiuse le finestre e di non consumare "ortaggi coltivati per uso domestico raccolti dalla data odierna fino a nuova disposizione".Continua a ...

Incendio impianti ferroviari Firenze : ritardi di 3 ore per convoGli alta velocità : Firenze – L’Incendio che ha colpito gli impianti di circolazione ferroviaria nei paraggi della stazione di Firenze Rovezzano sta causando ritardi medi di 180 minuti sui convogli ad alta velocita’ sulla linea fra il capoluogo toscano e Roma. Lo fa sapere una nota di Rete ferroviaria italiana. A causa degli accertamenti dell’autorita’ giudiziaria la circolazione e’ stata completamente interrotta fra le 5 e le 8 ...

Roma - stazione Termini nel caos per l’incendio a Firenze. Code aGli sportelli informativi : Giornata di caos e disagi per i viaggiatori dei treni Alta velocità, a causa di un incendio doloso scoppiato a Firenze, che ha portato alla sospensione della circolazione ferroviaria fra Roma e il capoluogo toscano. Si segnalano ritardi fino a quattro ore per i treni dell’alta velocità in partenza da Milano per il sud. Nelle stazioni, i punti informativi sono presi d’assalto. E se la circolazione è ripartita, le ripercussioni si ...

