Giorgio Avola medaglia di bronzo a squadre ai mondiali di Budapest

Scherma - Mondiali 2019 : derby Garozzo-Cassarà agli ottavi - eliminato Giorgio Avola : Sarà derby agli ottavi di finale della prova di individuale di fioretto maschile. Daniele Garozzo ed Andrea Cassarà si sfideranno per un posto nei quarti di finale (ore 15.20), mentre Giorgio Avola è stato eliminato nel turno dei sedicesimi di finale. Netta vittoria del campione olimpico, che ha superato con il punteggio di 15-6 l’olandese Daniel Giacon. Un successo molto convincente di Garozzo, che ha dominato l’assalto e fatto ...

Giorgio Avola in partenza per i mondiali di Scherma a Budapest : Giorgio Avola sarà in pedana sabato ai campionati del mondo assoluti di Scherma a Budapest. Con lui anche il maestro Eugenio Migliore

Scherma - Europei 2019 : Alessio Foconi e Daniele Garozzo ai quarti di finale. Giorgio Avola sconfitto nel derby azzurro : Alessio Foconi e Daniele Garozzo si qualificano per i quarti di finale nella prova di fioretto maschile agli Europei di Scherma in corso di svolgimento a Dusseldorf. Per i due azzurri si avvicina la zona medaglia, infatti basterà una vittoria nel prossimo assalto per avere la certezza di salire sul podio. Bella vittoria di Foconi, che ha superato il francese Erwann Le Pechaoux, numero undici del ranking mondiale, con il punteggio di 15-10. ...

