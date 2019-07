Elea disponibile da oggi anche su Playstation 4

Fonte : gamerbrain

(Di giovedì 25 luglio 2019) Il surreale gioco di fantascienzalanciatonello spazio4 e Steam ha ricevuto un aggiornamento. L’avventura narrativa in prima persona si concentra sul posto che occupa l’umanità nell’universo, la natura dell’intelligenza e il significato di fede. Kyodai, sviluppatore di, ha tratto ispirazione per la storia del gioco da scrittori di classici fantascientifici quali Stanislaw Lem e Arthur C. Clarke. Un trailer nuovo di zecca presenta il mondo surreale di. Ricco di ambienti criptici e scenari enigmatici, il trailer mostra un’anteprima dell’avventuroso viaggio spaziale che si prospetta. Attraverso gli occhi della scienziata spaziale, il trailer porta i giocatori in un mondo di misteri. Così come le cornici ipnotiche donano un’impressione stupefacente, allo stesso modo vengono mostrate ...