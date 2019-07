Cosa non torna un anno dopo Marchionne

MotoGp – Dovizioso non ha dubbi : “Jorge Lorenzo in Honda? Una Cosa da pazzi - la scelta peggiore. Vi spiego perchè” : Andrea Dovizioso si è soffermato a parlare dei rivali della Honda: mentre Jorge Lorenzo è stato ‘costretto’ a fare una scelta molto complicata, Marquez risulta invece il vero fenomeno della scuderia giapponese Mentre Marc Marquez domina il Motomondiale senza sforzarsi più del dovuto, Andrea Dovizioso non sembra in grado di poterlo impensierire. Il duello che ha segnato gli ultimi anni di MotoGp ha tutta l’aria di ...

Lega-Russia - Renzi : “Salvini - perché non hai querelato Savoini? Nascondi qualCosa?” : Dopo che la segreteria del partito non gli ha concesso di intervenire a nome del Pd in Senato sui presunti fondi russi alla Lega, Matteo Renzi ha reso noto in un video su Facebook il discorso che avrebbe fatto a Palazzo Madama. “Mi sarei rivolto a Matteo Salvini. E gli avrei chiesto: perché non hai querelato Gianluca Savoini? Hai qualcosa da nascondere?”. Secondo Renzi, sarebbe giusto “credere al ministro dell’Interno, ...

Mansell : “I piloti non sapranno mai Cosa sia la vera F1” : I piloti di oggi non sapranno mai cosa significhi guidare una vera monoposto di F1: a dirlo il campione 1992 Nigel Mansell, secondo il quale la migliore era dello sport è stata prima del suo Titolo, con i super potenti motori turbo degli anni 80. “La F1 non tornerà mai come allora“, ha detto il […] L'articolo Mansell: “I piloti non sapranno mai cosa sia la vera F1” sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

Guidare scalzi si può o non si può? Ecco Cosa dice la legge e sanzioni : Guidare scalzi si può o non si può? Ecco cosa dice la legge e sanzioni Parliamo di un caso abbastanza singolare, ma non completamente escluso dalla realtà di tutti i giorni, specie nella stagione estiva. Stiamo parlando della possibilità di Guidare scalzi: chiariamo cosa dice la legge in proposito e se è lecito farlo. Se ti interessa saperne di più sulla guida con foglio rosa patente B e quali sono le regole-limitazioni, clicca ...

Pressione alta - stanchezza - aumento di peso : Cosa succede al corpo se non facciamo colazione : La prima colazione? Un’abitudine consolidata per 9 italiani su 10 che dichiarano di consumarla ogni giorno, ma che di tanto in tanto, viene messa in discussione da informazioni, non sempre attendibili, che circolano online, tanto che per 1 italiano su 5 dovremmo dire addio al nostro modello di colazione, tradizionalmente dolce, e il 17% ritiene non sia un problema saltarla (dati Doxa/UnionFood). In un approfondimento nell’ambito della campagna ...

Marito e moglie vanno ad una esposizione di auto - la moglie sceglie una ma lui non la vuole comprare - Cosa fa la moglie di sconvolgente : Una coppia sposata si è recata al Guangzhou auto Show dove la moglie ha visto un’auto che voleva a tutti i costi. L’auto costava 32.000,00 euro ma il Marito non era affatto d’accordo con l’acquisto. I due hanno litigato ma il Marito era irremovibile. La moglie ha continuato ad insistere fino a quando ha capito che il Marito non l’avrebbe mai accontentata e così ha deciso che aveva solo un modo per costringerlo: ha rigato l’auto che aveva ...

Ursula von der Leyen umilia l'Italia : "Non vi ho promesso nulla" - Cosa perdiamo grazie al M5s : "Sono stati formulati auspici, ma non può esser fatta nessuna promessa fino a quando tutto lo schema non sarà completato". Ursula Von der Leyen sembra avvalorare la tesi per cui l'Italia non avrà un posto in Commissione. In un'intervista a der Spiegel, la neo presidente nega infatti di aver promesso

Roberta Morise su Magalli : “Non mi interessa Cosa dicono di lui” : Giancarlo Magalli, parla Roberta Morise: “Gran signore. Non mi importa cosa dicono gli altri” Si è raccontata con un’intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale NuovoTv Roberta Morise, conduttrice de I Fatti Vostri, che tra una domanda e l’altra non ha potuto non parlare, ovviamente, dello storico padrone di casa del programma del mezzogiorno di Rai2, che affianca dall’anno scorso: ...

“Ci soffro”. Heather Parisi non ne aveva mai parlato prima : ecco Cosa era costretta a fare : Di recente si è tornati a parlare di Heather Parisi e del rapporto che la lega alla sua rivale di sempre, Lorella Cuccarini, in occasione della presentazione dei palinsesti Rai della prossima stagione televisiva. Dopo la conferenza stampa si è avuta la certezza che sarà proprio la Cuccarini a prendere il posto di Francesca Fialdini a La Vita in diretta e questo ha ‘scatenato’ la ballerina e showgirl americana. “Non scherziamo! Per avere la ...

Ivan e Sonia in crisi? Ora parla Gonzalez - ma qualCosa non torna : Ivan e Sonia in crisi? Ora parla Gonzalez, ma qualcosa non torna: versione differente rispetto alla Pattarino Continua a tenere banco il gossip attorno a Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino. Nelle scorse ore si è diffusa la voce di una forte crisi di coppia. Qualcuno ha addirittura parlato di rottura. Stamane e oggi pomeriggio l’ex […] L'articolo Ivan e Sonia in crisi? Ora parla Gonzalez, ma qualcosa non torna proviene da Gossip e Tv.

Parlando di Bibbiano - Pausini e Nek dimostrano una sola Cosa : non si informano : Prima Laura Pausini, che con un post su Facebook – pagina da cui raggiunge quasi 7 milioni di utenti – ha pubblicato un pensiero in libertà sulle indagini dell’inchiesta Angeli e demoni sui bambini sottratti alle famiglie e dati in affido in Val d’Enza. Poi Nek, all’anagrafe Filippo Neviani, ci è tornato domenica. La prima ha scritto che ha deciso di “cercare questa storia perché una mia fan mi ha scritto pregandomi di informarmi. Non ne sapevo ...

Va al ristorante richiede un piatto di cozze - non rimane soddisfatto e chiama la polizia - Cosa accade dopo : Un uomo di 51 anni, Nelson Agosto è andato in un ristorante stellato per gustarsi una buona cena. Ha ordinato un piatto di cozze e l’ha mangiato. Ma quando lo ha terminato ha ritenuto che la porzione fosse troppo piccola tanto da non saziarlo neppure. A quel punto ha contestato la situazione al ristoratore ma, poiché non ha avuto alcuna soddisfazione anzi ha ricevuto solo un conto molto alto da pagare, ha deciso di chiamare la polizia ...

Parcheggia l’auto - confonde la strada con un ‘altra e non trova più la macchina per vent’anni - Cosa accade dopo : Un uomo di 57 anni, in Germania un giorno è uscito e ha Parcheggiato l’auto in una strada. Al ritorno, confondendo una strada con l’altra, non la riusciva più a trovare e ha denunciato il furto. La polizia ha cercato per anni la macchina senza successo. Quando l’episodio era stato quasi dimenticato, dopo vent’anni, la polizia ha contattato l’uomo dicendo che l’auto era stata ritrovata. Vediamo cosa era accaduto. L’uomo aveva Parcheggiato ...

Amazon gli spedisce prodotti del valore di 4.500 euro ma lui non aveva ordinato nulla - Cosa accade : Un ragazzo si è visto recapitare 51 pacchi da Amazon del valore complessivo di 4.500,00 euro. In realtà il giovane è rimasto allibito quando ha ricevuto la consegna perché lui non aveva ordinato nulla. Questa è la storia di Robert Quinn, un ragazzo londinese di Bromley che, appena ha ricevuto tutti i pacchi, ha immediatamente contattato Amazon e ha raccontato cosa era accaduto. Amazon gli ha risposto che era stato commesso un errore ma ...