Ultimate Team costituisce un impressionante 28% delle entrate totali di EA

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Che alcuni brand e alcune modalità sianogalline dalle uova d'oro per Electronic Arts è evidente da anni e anni e questo ovviamente vale anche per, quel FUT che è ormai la modalità principe del calcistico di EA Sports e di praticamente ogni sportivo lanciato sul mercato. A quanto pare proprio questa modalità ha un peso incredibile per tutta la compagnia. Il valore di FUT e soci è da capogiro.In attesa di scoprire quali novità proporrà la modalità all'interno di FIFA 20, vi segnaliamo un "dettaglio" non da poco:è probabilmente la fonte di denaro più affidabile per EA e nell'ultimo anno fiscale ha rappresentato addirittura il 28%nettedella compagnia. Più di un quartoarriva non da un gioco ma da una "semplice" modalità. Non è chiaro quanto derivi da FIFA e quanto dagli altri sportivi ma sicuramente larga parte...

RaZvYR3D : INSANE FIFA 18 RETRO DRAFTS! - FIFA Ultimate Team - hoodiesal7va : @mefisto94_ @M__M97_ @ildumba Questa roba fa veramente paura, ma veramente. Pensano che possano giocare insieme come a Ultimate team - SlickHammyHammy : RT @RunTheFUTMarket: WE DESERVE MORE IN FIFA 20! FIFA 19 Ultimate Team Discussion -