Tav | col sì di Conte persa la battaglia di Grillo Choc e rabbia tra i 5 Stelle

Nicola Morra : "Tav è pura follia. Tornerò a indossare la cravatta No Tav" : Il Tav “in Val di Susa è pura follia. In un momento in cui tutti quanti acquistiamo attraverso l’e-commerce” o si parla di intelligenza artificiale, “scavare da l’idea di essere abbarbicati ad una idea fisica, muscolare di progresso. Questo non è il M5s”. Lo dice il grillino Nicola Morra, presidente della commissione Antimafia, in diretta su Facebook.Morra sottolinea che “quello che ...

Tav - il colpo di scena di Conte : via libera all'opera : Il premier, a sorpresa: "Non farla costerebbe di più, ci sono in ballo tanti soldidegli italiani". Conte spiega che nell'ultimo anno sonointervenuti fatti nuovi: l'aumento dei fondi Ue e il voto delparlamento francese

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Luglio : I 5 stelle sotto il Tav. L’Annuncio – Conte : “Fermare il Torino-Lione costa più che farlo” : Un anno dopo Ora Conte diventa Sì Tav: “Fermarlo costa troppo” La scelta – Nonostante la stroncatura dell’analisi costi-benefici il premier dà L’Annuncio: “L’Ue darà più soldi, rescindere gli accordi ha un prezzo elevato”. Ma non è così di Carlo Di Foggia Formigodi di Marco Travaglio L’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano che scarcera Roberto Formigoni, condannato a 5 anni e 10 mesi per corruzione, dopo ben 5 mesi di ...

Tav - Di Maio sfida la Lega : “Deciderà Parlamento e noi diremo no - loro voteranno col Pd?” : Il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, commenta il sì alla Tav da parte del presidente del Consiglio e sostiene che ora, a decidere, sarà il Parlamento. Il M5s voterà no, ma il ministro del Lavoro lancia la sfida alla Lega: "Il M5s voterà no alla Tav. Il Pd è per il sì. In Parlamento vedremo chi ha davvero il coraggio di cambiare le cose".Continua a leggere

A12 Roma-CiviTavecchia - stanotte chiusa entrata svincolo nord : Roma – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per programmati lavori di pavimentazione previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22 di oggi lunedi’ 22 luglio alle 5 di domani martedi’ 23 luglio, sara’ chiusa l’entrata dello svincolo di Civitavecchia nord, verso Roma. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Civitavecchia sud. Costanti aggiornamenti sulla situazione ...

Giovane donna mentre starnutisce si rompe il collo - dopo un po’ di tempo accade di nuovo ma questa volta sTava ridendo : Una ragazza australiana, Monique Jeffrey, ha vissuto due momenti molto dolorosi nella sua vita, si è rotta il collo per ben due volte. La prima mentre stava starnutendo la seconda mente stava ridendo. La poverina la prima volta era a letto, stava al computer e ha iniziato a starnutire. Non sono stati starnuti normali ma, così violenti, da farle rompere il collo. Infatti ha riportato la frattura della vertebra C1 e C2.. I medici l’hanno ...

"Borrelli? Guidò un colpo di Stato". Le critiche di chi lo detesTava - da Bobo Craxi a Pillitteri : Non solo parole di stima e commiato per la scomparsa di Francesco Saverio Borrelli, il magistrato che guidò il pool di Mani Pulite, ma anche critiche e commenti al veleno da parte di chi ha sempre contestato il suo operato. Per Bobo Craxi, figlio di Bettino, l’ex premier socialista morto nel 2000, l’ex capo del pool Mani Pulite morto oggi a Milano “ebbe la funzione di guidare un sovvertimento istituzionale da parte ...

Beach volley - World Tour 2019 Espinho. Lupo/Nicolai già agli otTavi! Abbiati/Andreatta nei 16mi. Menegatti/Orsi Toth : brutto stop : Stavolta il detto non c’è due senza tre non funziona per Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che, dopo due successi consecutivi contro le tedesche Laboureur/Ittlinger, si devono arrendere in tre set alla coppia tedesca e rimediano il secondo 17mo posto consecutivo nel World Tour sulla sabbia di Espinho. Un risultato che fa retrocedere le azzurre nella corsa alla qualificaizone olimpica e anche nella classifica mondiale con il rischio di ...

Alimenti - Coldiretti : storico ritorno della bistecca sulla Tavola degli italiani : “Torna la bistecca sulla tavola degli italiani con un aumento del 6% della spesa per la carne bovina nell’ultimo anno nonostante le fake news, gli allarmismi infondati, le provocazioni e le campagne diffamatorie“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Istat presentata dal presidente Ettore Prandini a Padova in occasione dell’incontro promosso da Unicarve, l’Associazione Produttori Carni Bovine sul tema della ...

Riceve da un amico una Tavoletta di cioccolata ma quello che trova all’interno è sconvolgente : Un ragazzo di 28 anni, tedesco che vivea Bischofsheim nell’Ovest del paese, ha ricevuto da un amico italiano una tavoletta di cioccolato alle nocciole. Il ragazzo ha apprezzato tantissimo quel regalo e ha subito scartato la cioccolata per mangiarne un pezzo. Nella cioccolata, però, c’era un pezzo di dito con l’unghia. Sconvolto, ha contattato le forze dell’ordine che hanno mandato la cioccolata presso il reparto di medicina legale ...

Alta velocità - la Tav di Afragola collegata al metrò : parte la sfida : L'obiettivo è ambizioso ma non più impossibile: trasformare la stazione ferroviaria Alta velocità di Afragola in una nuova porta di ingresso alla rete metropolitana di Napoli...

Anziano massacra la moglie a coltellate : l'orrore in casa - lei sTava dormendo : Tragedia in una casa di Modena in via Alassio, dove un Anziano di 88 anni avrebbe massacrato la moglie a coltellate nel sonno: la donna è stata trovata sul letto e quando è stata...

Tennis - ATP Bastad 2019. i risultati di mercoledì 17 luglio. Verdasco e Garin a sorpresa eliminati negli otTavi di finale : Primi quattro ottavi di finale nell’ATP di Bastad (Svezia) e sul rosso scandinavo val la pena analizzare cosa sia accaduto. Partiamo dal primo match in programma, tra il francese Jeremy Chardy (n.80 del ranking), opposto al cileno Christian Garin (n.37 del ranking), vincitore in stagione dell’ATP di Monaco di Baviera, sconfiggendo in finale il nostro Matteo Berrettini. Ebbene, a sorpresa, è stato il transalpino a imporsi con il ...

OM intervista i The Minis - tre piccoli grandi porTavoce del brit-pop in Italia : A pochi mesi dall'uscita del disco d'esordio OM intervista i The Minis per incontrare da vicino una delle stelle nascenti più interessanti del panorama Italiano. Il loro merito, dal basso dell'età vetusta di chi scrive l'articolo, è quello di essersi circondati di musica ancor prima di conseguire la maggiore età, e ascoltare i loro brani e le loro cover ci fa capire che abbiamo a che fare con tre fenomeni del rock che calcano i palchi Italiani ...