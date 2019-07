Nuoto | doppio oro | Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri nella gloria

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : PELLEGRINI E PALTRINIERI : I MARZIANI SONO AZZURRI! DOPPIO ORO DA LEGGENDA!!! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.29: Chalmers si è ripreso rispetto a stamattina e ha vinto in 47″58, Miressi invece paga dazio, poco efficace nel finale ed è solo quinto in 48″36 che è purtroppo il suo valore attuale. Secondo Grinev, terzo Mignon, quarto Nemeth 13.29: Impossibile voltare pagina ma c’è Alessandro Miressi al via della prima emifinale dei 100 stile: Timmers (Bel), Chalmers (Aus), Nemeth ...

Nuoto - Mondiali 2019 : clamoroso doppio sgancio del device per Simone Sabbioni nella batteria dei 100 dorso! : Incredibile quanto avvenuto al Nambu Acquatic Center durante le batterie dei 100 dorso maschili, dove dopo parecchi problemi già avuti in precedenza con le donne con i device di partenza quello di Simone Sabbioni in sesta corsia dell'ultima batteria si è sganciato lasciando l'azzurro fermo in acqua. Il primatista italiano di specialità ha provato una seconda volta a partire, in solitaria, al termine della gara ma l'episodio è ...

Doppio ARGENTO AZZURRO! Flamini-Minisini tornano sul podio iridato e le azzurre splendono nella prova Highlight! Linda Cerruti sesta nel Solo Libero e vola in finale : 12.46 E' tutto per questa DIRETTA LIVE, carichi di soddisfazione vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. 12.45 Doppia medaglia d'ARGENTO dunque in questa grande giornata per il Nuoto sincronizzato italiano, dopo Minisini e Flamini nel duo misto tecnico di questa mattina. In questa prova dunque Ucraina 94.5000 ORO, davanti ad Italia 91.7333 e Spagna 91.1333. 12.43 Le ...

12 luglio. Linda Cerruti sesta nel singolo. Ora il doppio con Cerruti-Ferro : 9.21 La Repubblica di San Marino (Jasmine Verbena e Jasmine Zonzini) danza sulle note di "Wake me up" dei 2Cellos e le ragazze di Simona Chiari si piazzano terze con un buon 74.3178. 9.17 La quarta coppia in competizione è stata il Canada di Claudia Holzner e Jacqueline ...

12 luglio. Linda Cerruti sesta nel singolo. Ora il doppio Cerruti-Ferro : 8.50 A breve inizierà il duo femminile composto da Linda Cerruti e dalla fedele compagna Costanza Ferro. La savonese questa mattina si è qualificata per la finale del solo tecnico con un 87.8093 generale, che è apparso forse un po' basso rispetto a quanto fatto vedere, ...

12 luglio. Linda Cerruti sesta nel singolo. Alle 9.00 attesa per il doppio Cerruti-Ferro : 06.18: Chiudiamo per il momento il LIVE. Prossimo appuntamento Alle 9.00 con il programma del doppio femminile. In acqua ancora Linda Cerruti insieme a Costanza Ferro. 06.17: Linda Cerruti chiude la sua gara al sesto posto con 87.8093 e centra l'accesso alla finale. Il podio è ...