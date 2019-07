In mare con la Guardia Costiera libica per fermare  i gommoni dei migranti

Gli “Sconti d’amare” arrivano da Trony e portano due giorni di offerte Android : Trony lancia gli "Sconti d'amare", con tante nuove offerte valide online su smartphone, tablet Android, wearable e non solo: ecco le migliori proposte valide fino al 26 luglio 2019. L'articolo Gli “Sconti d’amare” arrivano da Trony e portano due giorni di offerte Android proviene da TuttoAndroid.

Tav - Appendino : “C’è amarezza e frustrazione per il sì di Conte. M5s sia coerente” : “Oggi l’amarezza e la frustrazione sono legittime, mi aspetto che in Parlamento il Movimento 5 Stelle sia coerente con la posizione che ha sempre tenuto”. Lo ha detto la sindaca di Torino, Chiara Appendino, all’indomani dell’apertura del premier Conte sulla Tav. L'articolo Tav, Appendino: “C’è amarezza e frustrazione per il sì di Conte. M5s sia coerente” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Matteo Salvini al mare con Francesca Verdini (FOTO) : È tempo di vacanze estive anche per Matteo Salvini. Il vicepremier e ministro dell'Interno, infatti, è stato immortalato dai paparazzi del settimanale Diva e donna in compagnia della fidanzata Francesca Verdini a Milano Marittima. Il leader leghista in questa occasione, indossando un costume boxer, ha sfoggiato un fisico non impeccabile, soprattutto nel confronto con quello della compagna, apparsa, invece, in grande forma. prosegui la ...

Francesca Cipriani e il nudo integrale al mare (con citazione di Leopardi) : Francesca Cipriani sceglie una citazione di Giacomo Leopardi per offrire su Instagram uno scatto decisamente bollente. Via il bikini, la showgirl al mare fa un bagno offrendo un nudo integrale ai follower. Sarà il caldo, ma negli ultimi giorni Francesca Cipriani non rinuncia a condividere su Instagram foto in cui appare come mamma l’ha fatta. La showgirl, nell’ultimo post, appare di spalle e mostra interamente il lato B mentre si ...

Tav - lo sfogo di Airola (M5s) : “Di Maio pilatesco. Conte mal consigliato - si poteva fermare” : “Non si è voluto sentire ragione, Conte è stato mal consigliato perché i modi per sospendere il Tav c’erano”. Il Senatore M5s Alberto Airola si sfoga a due passi dal Senato dopo aver ascoltato le parole del presidente Conte: “I 5 Stelle nel governo hanno molto più potere contrattuale di quanto pensino e non lo usano questa è l’accusa che io rivolgo alla nostra dirigenza, perché Salvini non vuole andare ad elezioni ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Luglio : I 5 stelle sotto il Tav. L’Annuncio – Conte : “Fermare il Torino-Lione costa più che farlo” : Un anno dopo Ora Conte diventa Sì Tav: “Fermarlo costa troppo” La scelta – Nonostante la stroncatura dell’analisi costi-benefici il premier dà L’Annuncio: “L’Ue darà più soldi, rescindere gli accordi ha un prezzo elevato”. Ma non è così di Carlo Di Foggia Formigodi di Marco Travaglio L’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano che scarcera Roberto Formigoni, condannato a 5 anni e 10 mesi per corruzione, dopo ben 5 mesi di ...

Favignana “farfalla sul mare” : isola da paradiso con mare caraibico : L’isola di Favignana torna ad incantare i visitatori. Favignana è la sintesi del Mediterraneo, piena di profumo e di splendore: il pittore Salvatore Fiume la definì, anche per la sua forma, “farfalla sul mare”. Favignana è inclusa nell’incantevole Riserva naturale delle Isole Egadi, arcipelago circondata da un mare smeraldo, da scorci di indimenticabile suggestione e qualsiasi turista è confortato da una cucina eccezionale. Sono due ...

Il Sottocosto torna da Unieuro con un mare di offerte Android : Il nuovo volantino "Sottocosto" sta per arrivare da Unieuro e sarà valido dal 26 luglio al 4 agosto 2019 in tutti i punti vendita aderenti: ecco le migliori offerte su smartphone, tablet Android, wearable e accessori. L'articolo Il Sottocosto torna da Unieuro con un mare di offerte Android proviene da TuttoAndroid.

Spagna - Sanchez non ha sostegno Congresso per formare governo al primo turno. Ora servono i voti di Podemos e dei partiti baschi : Niente di fatto al primo turno di votazioni per Pedro Sanchez. Il riconfermato primo ministro spagnolo socialista non è riuscito a ottenere la maggioranza assoluta del Congresso, 176 voti, che gli avrebbe permesso di formare un nuovo governo. Il leader del Psoe ha incassato solo 124 voti a favore, quelli dei suoi 123 deputati e del rappresentante del Partido Regionalista de Cantabria, José María Mazón, contro 170 contrari e 52 astenuti. A pesare ...

Papà di 37 anni gioca in mare con i tre figli - un'onda gli rompe il collo e lo uccide : NEW YORK ? Il week-end alla spiaggia si è risolto in una terribile tragedia per un famiglia della Carolina del nord. Mentre giocava nell?acqua con tre dei suoi figli, lungo la...

Gioca in riva al mare con i figli : un’onda gli rompe l’osso del collo : Un uomo di 37 anni, padre di sei bambini, ha perso la vita dopo essere stato scaraventato a terra da una violenta onda nel...

“Qui dove il mare luccica” : con Today a bordo di Brilla&Billy - la barca di Lucio Dalla | Esclusiva : Non un “semplice” yacht, ma una casa estiva in cui il cantautore bolognese amava trascorrere le giornate, invitare amici e...

Papà gioca in mare con i tre figli : un’onda improvvisa gli rompe il collo e lo uccide : Stava giocando in mare assieme ai suoi tre figli quando un’onda improvvisa lo ha colpito alle spalle, trascinandolo giù: l’impatto contro il fondale sabbioso è stato tanto forte da rompergli il collo. Così è morto Lee Dingle, ingegnere 37enne in vacanza con la famiglia a Oak Island, nella Carolina del Nord, Stati Uniti. L’uomo è stato subito soccorso dai bagnini presenti in spiaggia e trasportato d’urgenza in ospedale ma ...

Conad ritira confettura extra di amarene per solfiti non dichiarati : “Non consumatela” : Conad ha annunciato il richiamo di un lotto di confettura extra di amarene a proprio marchio per la presenza di solfiti non dichiarati in etichetta nello stabilimento dell'azienda Menz & Gasser Spa, nella Zona Industriale di Novaledo, in provincia di Trento: "Chi è allergico non consumi il prodotto o lo restituisca in uno dei punti vendita per il rimborso.Continua a leggere