Copa America – Sanzione soft nei confronti di Lionel Messi | la Conmebol non si accanisce

Copa America - Messi ‘graziato’ dopo lo sfogo contro la Conmebol - le indiscrezioni sulla sanzione inflitta all’argentino : Il calciatore argentino dovrebbe ricevere una sanzione soft dopo le accuse di corruzione lanciate nei confronti della Conmebol Lionel Messi dovrebbe cavarsela con una sanzione soft, nonostante le pesantissime accuse lanciate contro la Conmebol dopo l’eliminazione dell’Argentina in Copa America in seguito al ko con il Brasile. LaPresse Secondo l’emittente ‘Tyc Sports’, la Pulce dovrebbe ricevere due giornate di ...

Pronostico Argentinos Jrs Vs Colon - Copa Sudamericana 19-07-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Argentinos Jrs – Colon, Copa Sudamericana, Ottavi di finale, Ritorno, Venerdì 19 Luglio 2019 ore 02.30Argentinos JRS / Colon / Copa Sudamericana / Analisi – Allo Stadio Diego Armando Maradona di Buenos Aires, gli Argentinos Juniors provano ad ipotecare il passaggio ai quarti di Copa Sudamericana, ospitando il Colon e partendo con il vantaggio dell’1-0 di 7 giorni fa.Come arrivano Argentinos Jrs e ...

Pronostico Independiente del Valle Vs Caracas - Copa Sudamericana 18-07-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Independiente del Valle – Caracas, Copa Sudamericana, Ottavi di finale, Ritorno, Giovedì 18 Luglio 2019 ore 02.30Independiente DEL Valle / Caracas / Copa Sudamericana / Analisi – A Quito, Independiente del Valle e Caracas si giocano il tutto per tutto nel ritorno degli ottavi di finale della Copa Sudamericana. Dopo lo 0-0 dell’andata, entrambe le formazioni hanno le stesse probabilità di passare il ...

Pronostico La Equidad Vs Royal Pari - Copa Sudamericana 17-07-19 e Analisi : Pronostico e Analisi La Equidad – Royal Pari, Copa Sudamericana, Ottavi di finale, Ritorno, Mercoledì 17 Luglio 2019 ore 02.30LA Equidad / Royal Pari / Copa Sudamericana / Analisi – All’El Campìn di Bogotá, La Equidad e Royal Pari si giocano la possibilità di qualificarsi per i quarti di finale della Copa Sudamericana, anche se a partire in vantaggio sono i padroni di casa, che settimana scorsa hanno vinto in Bolivia per ...

Tesillo minacciato di morte dopo il rigore sbagliato in Copa America - il racconto del difensore : “i miei figli non possono nemmeno andare al parco” : Tesillo racconta i terribili giorni dopo l’eliminazione della Colombia dalla Copa America: il racconto del difensore colombiano dopo il rigore sbagliato e le minacce di morte Giornate terribili, quelle dopo l’eliminazione della sua Colombia dalla Copa America, per Tesillo, colpevole di aver sbagliato un clamoroso rigore, fondamentale per la ‘salvezza’ della sua squadra. Il calciatore colombiano ha ricevuto ...

Copa America – Herrera - che schiaffo a Messi : “parla di arbitri? Si ricordi come l’Argentina ha vinto i suoi Mondiali” : Il portiere del Cile, Johnny Herrera, ha rilasciato delle dichiarazioni pungenti nei confronti di Leo Messi dopo le polemiche legate al presunto ‘complotto’ riguardante la vittoria del Brasile in Copa America La Copa America ha lasciato lunghi strascichi polemici dietro di sè. L’Argentina ha mancato nuovamente l’appuntamento con il trofeo e Leo Messi si è visto sfuggire di mano l’ennesima occasione di mettere ...

James Rodriguez tra gli undici migliori calciatori della Copa America : James Rodriguez è tra gli undici migliori calciatori della Copa America. Fa parte infatti del team ideale scelto dal gruppo di studio tecnico del Conmebol. Il grafico in cui compaiono i magnifici 11, compreso il colombiano, è stato postato su Twitter dall’account ufficiale Copa America. Este es el equipo ideal de la CONMEBOL Copa América Brasil 2019, seleccionado por el Grupo de Estudio Técnico (GET) de la @CONMEBOL •????????? Este ...

Pronostico Colon Vs Argentinos Jrs - Copa Sudamericana 12-07-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Colon – Argentinos Jrs, Copa Sudamericana, Ottavi di finale, Andata, Venerdì 12 Luglio 2019 ore 02.30Colon / Argentinos JRS / Copa Sudamericana / Analisi – Allo stadio Estanislao Lopez di Santa Fe, parte il primo atto della sfida tra Colon e Argentinos Jrs, con le 2 formazioni, entrambe argentine, che si giocano l’accesso ai quarti di finale della Copa Sudamericana edizione 2020.Come arrivano Colon e ...

Copa America - oltre il danno anche la beffa per Messi : brutta sorpresa per l’attaccante argentino : La Pulce ha scoperto di non essere stato inserito nella top-11 della Copa America, nonostante sia arrivato terzo con la sua Argentina brutta sorpresa per Lionel Messi dopo una Copa America complicata, terminata con un cartellino rosso sventolatogli sotto il naso per una rissa con Medel. AFP/LaPresse L’argentino, che ha chiuso comunque al terzo posto la competizione con la sua Seleccion, è stato escluso dalla top-11 scelta dalla ...

Copa America – Dopo la Champions League Kinsey tenta un’altra sexy invasione : la modella arrestata in Brasile! [GALLERY] : Kinsey Wolanski prova a bissare l’invasione di campo messa in atto durante la finale di Champions League, ma questa volta le va male: durante la finale di Copa America, la modella è stata intercettata e arrestata La Finale di Champions League 2018-2019 sarà ricordata essenzialmente per 3 motivi: le reti di Salah e Origi, la vittoria del Liverpool e la sexy invasione di Kinsey Wolanski. La giovane modella ha sorpreso tutti, giocatori ...

Brasile - trionfo al Maracanà : ecco la nona Copa America. Il Perù liquidato con un 3-1 : Il Brasile batte 3-1 al Maracanà di Rio de Janeiro il Perù conquistando la Copa America per la nona volta nella sua storia. Ad aprire le marcature per i verdeoro Everton al 15’, il raddoppio di Gabriel Jesus al 47esimo. Allo scadere la terza rete di Richarlison. Al 44’ del primo tempo il gol della b

Pronostico Partite Copa Sudamericana - 10-07-19 e Analisi : Pronostico e Analisi delle Partite di Copa Sudamericana, Ottavi di finale, Andata, 10 Luglio 2019Copa Sudamericana / Analisi – La Copa Sudamericana darà il via agli ottavi di finale nella giornata di mercoledì, con le ultime 16 rimaste che si giocheranno le chance di conquistare la coppa. Il turno di andata verrà diviso in 2 settimane, con le prime Partite che inizieranno nella giornata di dopodomani. Ora andiamo ad analizzare le gare ...