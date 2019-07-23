romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 23-07-2019 ore 16:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - alexrocca87 : RT @bscfederico: Sono bastati tre roghi appiccati a una cabina elettrica vicino Firenze per paralizzare il traffico ferroviario dell'alta v… -
Dalla Rete Google NewsRoma, Pontina bloccata per incidente: auto ferme per ore, è caos - Il Messaggero
Roma, Pontina bloccata per incidente: auto ferme per ore, è caos Il Messaggero
Caos sulla Pontina in direzione Roma. A causa di un incidente avvenuto all'altezza di Mostacciano, alle porte del quartiere Eur, il traffico in entrata nella capitale ...
Traffico Roma del 23-07-2019 ore 15 : 30 : INCIDENTE, AL QUARTIERE NOMENTANO IN PIAZZALE DELLE PROVINCE. RIPERCUSSIONI SU VIA CATANIA E VIALE IPPOCRATE. CODE SULLA VIA CASSIA, SEMPRE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN ZONA TOMBA DI NERONE, TRA VIA DEI DUE PONTI E VIA AL SESTO MIGLIO, IN USCITA DA Roma. LUNGO LA SALARIA, Traffico INCOLONNATO PER LAVORI TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO. IN DIREZIONE OPPOSTA, CODE A TRATTI TRA LA TANGENZIALE EST E ...
Traffico Roma del 23-07-2019 ore 14 : 30 : RALLENATAMENI LUNGO LA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITA DEL BIVIO CON LA A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. CODE SULLA STATALE 148 PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA. CODE PER LAVORI LUNGO VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO. CODE SU VIA AURELIA, PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, TRA VIA AURELIA ANTICA E VIA DI ACQUAFREDDA IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE. CHIUSO ...
Traffico Roma del 23-07-2019 ore 13 : 30 : RALLENATAMENI LUNGO LA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITA DEL BIVIO CON LA A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. CODE SULLA STATALE 148 PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA. CODE PER LAVORI LUNGO VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO. CODE SU VIA AURELIA, PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, TRA VIA AURELIA ANTICA E VIA DI ACQUAFREDDA IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE. CHIUSO ...
Traffico Roma del 23-07-2019 ore 12 : 30 : PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA AURELIA ANTICA TRA VIA AURELIA E VIA DI TORRE ROSSA . STESSA SITUAZIONE SULL’INTERO TRATTO DI VIA DI TORRE ROSSA. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DELLA A24 VERSO SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA APPIA NUOVA TRA VIA CESARE BARONIO E VIA RAFFAELE DE ...
Traffico Roma del 23-07-2019 ore 11 : 30 : PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA AURELIA ANTICA TRA VIA AURELIA E VIA DI TORRE ROSSA . STESSA SITUAZIONE SULL’INTERO TRATTO DI VIA DI TORRE ROSSA. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DELLA A24 VERSO SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA APPIA NUOVA TRA VIA CESARE BARONIO E VIA RAFFAELE DE ...
Traffico Roma del 23-07-2019 ore 10 : 30 : RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA FLAMINA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. RALLENTAMENTI ANCHE IN DIREZIONE DEL RACCORDO TRA VIA DEI PRATI FISCALI E L’AEROPORTO DELL’URBE. INCOLONNAMENTI SULLA VIA AURELIA TRA LA STAZIONE AURELIA E VIA DEI MAFFERI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE RALLE NTAMENTI ANCHE SULLA VIA AURELIA ANTICA ...
Traffico Roma del 23-07-2019 ore 10 : 00 : RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA FLAMINA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. RALLENTAMENTI ANCHE IN DIREZIONE DEL RACCORDO TRA VIA DEI PRATI FISCALI E L’AEROPORTO DELL’URBE. INCOLONNAMENTI SULLA VIA AURELIA TRA LA STAZIONE AURELIA E VIA DEI MAFFERI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE RALLE NTAMENTI ANCHE SULLA VIA AURELIA ANTICA ...
Traffico Roma del 23-07-2019 ore 09 : 30 : RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA FLAMINA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. RALLENTAMENTI ANCHE IN DIREZIONE DEL RACCORDO TRA VIA DEI PRATI FISCALI E L’AEROPORTO DELL’URBE. INCOLONNAMENTI SULLA VIA AURELIA TRA LA STAZIONE AURELIA E VIA DEI MAFFERI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE RALLE NTAMENTI ANCHE SULLA VIA AURELIA ANTICA ...
Traffico Roma del 23-07-2019 ore 09 : 00 : TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico SULLA VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E MALAGROTTA IN DIREZIONE Roma. CONSUETI RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST. SUL RACCORDO ANULARE ...
Traffico Roma del 23-07-2019 ore 08 : 30 : TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico SULLA VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E MALAGROTTA IN DIREZIONE Roma. CONSUETI RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST. SUL RACCORDO ANULARE ...
Traffico Roma del 23-07-2019 ore 08 : 00 : TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI DIREZIONE CENTRO CONSUETI RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST. A Roma SUD INCOLONNAMENTI A TRATTI ...
Traffico Roma del 23-07-2019 ore 07 : 30 : TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI DIREZIONE CENTRO CONSUETI RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST. A Roma SUD INCOLONNAMENTI A TRATTI ...
Roma-Firenze - Traffico treni ripreso : 20.16 Il collegamento ferroviario Roma-Firenze è ripreso al 100% sia sulla 'diretsima', sia sulla lenta, dalle ore 15. Lo fa sapere Rete ferroviaria italiana. Oltre 50 tecnici hanno provveduto al ripristino dei cavi bruciati dall'incendio doloso che ha interessato 3 centraline vicino alla stazione fiorentina di Rovezzano. L'infrastruttura è stata riparata già alle 13.30. Notevoli i disagi riscontrati in giornata, con ritardi medi sull'alta ...
Traffico Roma del 22-07-2019 ore 20 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE DALLO SVINCOLO DELLA PONTINA FINO ALL’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE DEL MURO TORTO ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE BRASILE DIREZIONE PIAZZALE FLAMINIO. SI VIAGGIA A RILENTO PER UN TERZO INCIDENTE IN VIA ARDEATINA TRA VIA DELLE SETTE CHIESE E VIA NESAZIO IN DIREZIONE DEL RACORDO ANULARE RALLENTAMENTI SULLA STATALE 148 PONTINA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A TOR ...
Traffico Roma del 22-07-2019 ore 19 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE DALLO SVINCOLO DELLA PONTINA FINO ALL’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE DEL MURO TORTO ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE BRASILE DIREZIONE PIAZZALE FLAMINIO. SI VIAGGIA A RILENTO PER UN TERZO INCIDENTE IN VIA ARDEATINA TRA VIA DELLE SETTE CHIESE E VIA NESAZIO IN DIREZIONE DEL RACORDO ANULARE RALLENTAMENTI SULLA STATALE 148 PONTINA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A TOR ...