Tav,Conte: non farlo costerebbe di più

"I fondi europei sono assicurati solo per la realizzazione del Tav e non potremmo farne un uso alternativo. Alla luce di ciò non realizzare il Tavmolto di più. Dico questo pensando agli interessi nazionali". Così il premierin un video Facebook. "Questa è la posizione del governo,ferma restando la piena autonomia del Parlamento",spiega. "La tratta nazionale per l'Italia potrebbe beneficiare di un contributo Ue pari al 50%.""In gioco ci sono tanti soldi,che sono vostri,e vanno gestiti con la massima attenzione".(Di martedì 23 luglio 2019)