Traffico Roma del 22-07-2019 ore 15 | 30

Traffico Roma del 22-07-2019 ore 14 : 30 : DISAGI AL MOMENTO DOVUTI A LAVORI IN CORSO. DISAGI CHE RIGUARDANO IN PARTICOLARE L’AURELIO. RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA PROVOCANO RALLETNAMENTI SULLA VIA AURELIA TRA LA VIA AURELIA ANTICA E IL RACCORDO ANULARE, E UNA RIDUZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA RALLENTA IL Traffico TRA LA VIA AURELIA ANTICA E VIA DI TORRE ROSSA. INCIDENTE DA POCO AVVENUTO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR- LAURENTINA. POSSIBILI RIPERCUSSIONI. SULLA VIA COLLATINA ...

Traffico Roma del 22-07-2019 ore 12 : 30 : UN INCIDENTE STA PROVOCANDO FORTI RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA FORTE BRASCHI E CORNELIA MENTRE SONO LAVORI IN CORSO A PROVOCARE RIPERCUSSIONI ALL’AURELIO. RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA SULLA VIA AURELIA TRA LA VIA AURELIA ANTICA E IL RACCORDO ANULARE, E RIDUZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA ANCHE SULLA VIA AURELIA ANTICA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TORRE ROSSA. IN TUTT’E DUE I CASI, DISAGI CON FILE E NCOLONNAMENTI A CAUSA DI UN VEICOLO ...

Traffico Roma del 22-07-2019 ore 10 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE NELLA ZONA NORD TRA LA SALARIA E LA NOMENTANA. INCIDENTE IN DIREZIONE DELLA A24. UN INCIDENTE STA RALLENTANDO IL Traffico IN VIA DEI MONTI TIBURTINI VERSO LA TANGENZIALE TRA VIA FIORENTINI E VIA DEI DURANTINI. DISAGI PER INCIDENTE SULLA Roma-FIUMICINO TRA IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E PARCO DE’ MEDICI. CODE IN DIREZIONE FIUMICINO. SULLA VIA AURELIA SONO INVECE I LAVORI A PROVOCARE ...

Treni - Traffico fermo tra Roma e Firenze. A fuoco una cabina elettrica : disagi e ritardi : Rfi sospende la circolazione tra Rovezzano e Firenze Campo di Marte per circa due ore: ritardi fino a 180 minuti. A fuoco una cabina dell’Alta velocità: «Atto doloso»

Traffico Roma del 22-07-2019 ore 09 : 00 : A CAUSA DI UN INCIDENTE SI PROCEDE IN CODA SULLA Roma-FIUMICINO TRA IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E L’USCITA MAGLIANA VECCHIA IN DIREZIONE FIUMICINO. INCOLONNAMENTI TRA VIALE DELLO SCALO SAN LORENZO, PORTA MAGGIORE, VIA GIOLITTI E SANTA BIBIANA. QUI SI TRATTA DI Traffico. POI IN QUESTA ZONA CONSUETI DISAGI SULLA TANGENZIALE: CODE VERSO SAN GIOVANNI. DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN VIA DELLE CAPANNELLE. AUTO IN FILA TRA LA VIA TUSCOLANA E VIA ...

Ferrovie : incendio doloso manda il tilt il Traffico tra Roma e Firenze : traffico ferroviario fortemente rallentato nel nodo di Firenze con ripercussioni per la circolazione sulle linee alta velocità e convenzionale. Dai primi accertamenti, il principio d'incendio agli impianti che gestiscono la circolazione dei treni è stato causato da un atto doloso ad opera di ignoti. Sul posto sono presenti i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana.

Traffico Roma del 22-07-2019 ore 08 : 00 : ALL’EUR DISAGI PER INCIDENTE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DEL PALALOTTOMATICA CODE PER INCIDENTE LUNGO UN TRATTO DEL RACCORDO. SI PROCEDE IN FILA TRA LA CASSIA E CASAL DEL MARMO. INCIDENTE QUINDI IN DIREZIONE AURELIA SUL RACCORDO CODE MA PER Traffico NEL TRATTO CASILINA-APPIA. Traffico CHE È INTENSO SULLA VIA FLAMINIA. SI PROCEDE IN CODA DAL RACCORDO AL BIVIO PER TOR DI QUINTO. È CHIUSA ...

