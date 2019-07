Fonte : wired

(Di lunedì 22 luglio 2019) (Foto: Shiho Fukada/Bloomberg via Getty Images)corre veloce ed è pronta a rifarsi ilin modo importante andando a rre non poi così tanto vagamente a. La quarta applicazione più scaricata a livello globale nel mondo nell’ultimo periodo commerciale è anche pronta a introdurre nuove funzioni che ne amplieranno le capacità con una pagina Discover / Esplora e un collegamento più diretto con WhatsApp, Google e Facebook. Le novità sono state scoperte da Jane Manchun Wong che è una specialista di reverse engineering ossia di quello che si può definire uno studio approfondito di un software o di un oggetto partendo da una sorta di vivisezione che va a isolare ogni elemento per comprenderne meglio l’insieme. Così ha fatto anche con Tik Tok, sbirciando sotto al tappeto degli aggiornamenti futuri e imminenti. La novità più consistente interesserà la ...

MilanoCitExpo : TikTok si rifà il look e assomiglia sempre di più a Instagram #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - FunnyWill2 : @MrJakeYT Dovevi prenderle il telefono e sbatterglielo in faccia diocane, lo rifà il tiktok, non rompe il cazzo a te?? -