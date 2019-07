Mini - Un tour dell' Europa per festeggiare i 60 anni

CITY SUMMER TOUR : qual è la città più cool dell'estate 2019? | Ep. 3 RiMini : Napoli, Catania e Rimini: qual è la città più cool dell'estate italiana? Venite a scoprirlo in un viaggio lungo la penisola...

Tour de France 2019 - tredicesima tappa Pau-Pau : i possibili distacchi della cronometro tra gli uoMini di classifica. Geraint Thomas all’attacco : Dopo una prima frazione sui Pireni decisamente interlocutoria, il Tour de France 2019 si appresta a vivere una giornata dall’importanza fondamentale nella lotta per la classifica generale. La tredicesima tappa sarà infatti una cronometro individuale di 27.2 km con partenza ed arrivo in programma da Pau e con un tracciato che si adatta sicuramente alle caratteristiche degli specialisti. Nella prima parte si troveranno un paio di brevi ...

Tour de France 2019 - la tappa di oggi Saint-Étienne-Brioude : percorso - favoriti e altimetria. Altro arrivo imprevedibile per uoMini da classiche : oggi (domenica 14 luglio) si correrà la nona tappa del Tour de France 2019, 170,5 km da Saint-Étienne a Brioude. Sarà un’altra frazione di media montagna ricca di insidie, con una finale adatto ai corridori da classiche, ma che potrebbe riservare anche qualche colpo di scena in chiave classifica generale. Andiamo quindi a scoprire il percorso, i favoriti e l’altimetria della nona tappa del Tour de France 2019. percorso Dopo la partenza ci ...

Tour de France 2019 - ottava tappa Mâcon-Saint-Étienne : percorso - favoriti e altimetria. Sembra la Liegi - uoMini di classifica a confronto : Si prospetta una giornata davvero complicata per il gruppo del Tour de France 2019. Oggi in programma l’ottava tappa: la Mâcon – Saint-Étienne; 200 km tondi tondi per una frazione che ricorda molto una grande Classica del Nord, con tre col e quattro côte che accompagneranno i corridori per tutto il percorso. È una frazione nervosa, imprevedibile, perfetta per chi avrà voglia di tentare qualche colpo di mano. La strada per Saint-Étienne ...

Beach volley - World Tour 2019 Daegu. Europa contro Asia nel torneo 1 stella femMinile in Corea : Sarà Europa contro Asia nel torneo 1 stella in programma a Daegu, in Corea del Sud riservato alle donne che va a completare una delle settimane più affollate della stagione del Beach volley. Non ci sono binomi italiani al via ma c’è comunque una nutrita rappresentanza europea con le russe Moiseeva/Syrtseva che recitano il ruolo di favorite. Attenzione anche alle due coppie austriache e alle rumene Vaida/Ordeanu, mentre tra i binomi ...

Beach volley - World Tour 2019 Alba Adriatica. Il circuito mondiale torna in Italia : domani le qualificazioni femMinili sulla sabbia abruzzese : Ha provato anche il maltempo a rovinare questo momento storico per il Beach volley Italiano ma non c’è riuscito. Il World Tour torna in Italia dopo sei anni lunghissimi di assenza e sbarca in Abruzzo sulla bellissima spiaggia di Alba Adriatica per il torneo 1 Stella Offertevillaggi.com riservato alle donne. C’è tanta Italia in campo, a partire dalle qualificazioni dove sono due le coppie azzurre al via, entrambe formatesi per ...

Tour de France 2019 - pagelle sesta tappa : Teuns firma l’impresa - Ciccone gli ruba la scena. Thomas il migliore tra gli uoMini di classifica : Si attendeva spettacolo e spettacolo è stato in cima alla Planche des Belles Filles, nel primo arrivo in salita del Tour de France 2019. La sesta frazione ha rivoluzionato la classifica generale e ha dato indicazioni molto precise sulla condizione dei pretendenti al successo finale. La vittoria è andata al belga Dylan Teuns (Bahrain Merida), ma Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) ha chiuso al secondo posto consolandosi abbondantemente con la ...

Tour de France 2019 - la tappa di oggi Mulhouse-La Planche des Belles Filles : i possibili scenari tattici. Addirittura 7 GPM - spazio agli uoMini di classifica : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL Tour DE France 2019 DALLE 12.30 Eccoci alla sesta tappa del Tour de France 2019, il primo grande appuntamento in salita di questa edizione della Grande Boucle. Sono 160,5 km previsti da Mulhouse a La Planche des Belles Filles, e sette i GPM che il gruppo dovrà affrontare sin dal km 40. Un sequenza infernale, una tappa senza un attimo di respiro, la sfida iniziale tra coloro che di qui in ...

Tour de France 2019 - la tappa di oggi Saint-Dié-des-Vosges-Colmar : percorso - favoriti e altimetria. Ultimi 70 km per uoMini da classiche : oggi (mercoledì 10 luglio) si correrà la quinta tappa del Tour de France 2019, 175,5 km da Saint-Dié-des-Vosges a Colmar. Un finale duro e insidioso, che potrà esaltare i corridori da classiche, mentre gli uomini di classifica dovranno stare particolarmente attenti per evitare di perdere secondi preziosi. Andiamo quindi a scoprire il percorso, i favoriti e l’altimetria della quinta tappa del Tour de France 2019. percorso Dopo la partenza la ...

Arriva il Beach tour di Jovanotti a RiMini : esposto in procura degli ambientalisti : Ancora polemiche, stavolta per la tappa sulla spiaggia di Miramare. Il concerto è il 10 luglio, le associazioni chiedono di spostarlo per tutelare i quattro pulcini di fratino, una specie protetta, presenti nell'area dell'evento