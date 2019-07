Mafia | Cuffaro | ‘Per Mannino magra consolazione è stato in circuito sofferenza per 25

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2019) Palermo, 22 lug. (AdnKronos) – (di Elvira Terranova) “assolti per ben due volte, prima nel processo in cui era imputato per concorso esterno in associazione mafiosa e ora, in appello, nel processo sulla trattativa tra. Unaessere assolti se tu sei rimasto dentro undiche è durato ben 25 anni…”. Lo ha detto all’Adnkronos Salvatore, ex Presidente della Regione siciliana amico di Calogero, dopo l’assoluzione dall’accusa di violenza o minaccia a corpo politico dello, che ha scontato ina condanna a sette anni di carcere per favoreggiamento aggravato a Cosa nostra, la giustizia “ha il dovere di dare delle risposte sui tempi dei processi”.L'articolo, ‘Perin...

Patriziospe : @LirioAbbate @espressonline Renzi 600.000€a DeBenedetti/condannato danni erariali;Boschi Etruria;Comunità Forteto;C… -