EYOF 2019 | due ori e un bronzo per l’Italia nella seconda giornata Trionfano Russo e

Fonte : oasport

(Di lunedì 22 luglio 2019)aglidi Baku, il Festival olimpico della gioventù europea. Arrivano altre tre medaglie per la Nazionale italiana che continua a timbrare podi. Il primo oro di, il secondomanifestazione dopo quello di Simone Piroddu di ieri, lo timbra ancoralotta libera, questa volta al femminile, Aurora: l'azzurrina si impone nei 61 kg battendo in finale l'azera Sadigova 10-4. Nell'atletica successo per Gabriele Gamba: l'azzurro riesce a vincere i 10.000 di marcia in 45'15″74, davanti allo spagnolo Paul McGrath (45'51″64) ed al turco Mustafa Tekdal (46'06″57). Terzo alloro ditimbrato da Chiara Fontana, nei 400m misti nel nuoto.

