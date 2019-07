Caldo | al via le irrigazioni di soccorso “salva raccolti”

Svizzera : il Caldo deforma i binari ferroviari : L'ondata di caldo anomala sta condizionando anche i viaggi ferroviari in Europa. Le elevate temperature hanno infatti deformato un tratto dei binari della linea che collega la città Svizzera di Ginevra con la Francia. Il problema è stato scoperto ieri sera, quando due TGV sono stati costretti a fermarsi lasciando a terra 150 passeggeri, ai quali è stata poi trovata una sistemazione per la notte dalla protezione civile.I lavori di riparazione ...

Svizzera-Francia - sospesi collegamenti ferroviari : il Caldo deforma i binari : Il caldo condiziona i collegamenti tra Ginevra e la Francia fino a domani, domenica 7 luglio. Stando alle FFS, a La Plaine i binari si sono deformati in seguito alle temperature elevate. I cinque collegamenti TGV previsti per oggi sono stati soppressi. Il problema è sorto ieri in serata e ha bloccat

Anguria fa ingrassare o dimagrire? Ideale contro il Caldo e viagra naturale : Anguria fa ingrassare o dimagrire? Ideale contro il caldo e viagra naturale. L'Anguria è un frutto Ideale nella dieta

Caldo a Pozzallo : al via disinfestazione e derattizzazione : Caldo a Pozzallo, scatta la disinfestazione e derattizzazione. Posizionate esche nelle caditoie, inaccessibili alle persone

Caldo : treni locali in tilt in Lombardia - traffico ferroviario nel caos con ritardi e soppressioni : Le linee ferroviarie della rete regionale della Lombardia su cui viaggiano i treni piu’ vecchi stanno registrano ritardi e cancellazioni. E i pendolari protestano. In particolare, sono saltate molte corse di Trenord fra quelle che collegano Milano a Brescia, Lecco e Chiasso. La causa sono le temperature attorno ai 40 gradi, che rendono i treni piu’ vetusti non adatti al trasporto di passeggeri e personale e provocano guasti. I ...

Come combattere il Caldo quando si viaggia in auto : L’ondata di caldo non da tregua, e aumentano i rischi di un malore a causa delle alte temperature che si possono raggiungere...

Caldo africano a Torino : da lunedì al via il piano d’emergenza per contrastare i disagi dell’afa : Come ogni anno, sta per mettersi in moto a Torino la macchina dei servizi organizzati nei mesi estivi per aiutare le persone anziane fragili che, per le condizioni climatiche e non di rado anche a causa di problemi di salute e di solitudine, proprio in questo periodo dell’anno soffrono i maggiori disagi. Dal 1 luglio scatta infatti il “piano operativo per l’emergenza Caldo 2019” varato da Palazzo Civico che, integrando le attività sanitarie ...

Ondata di Caldo in arrivo : SOS nei campi - al via l’irrigazione di soccorso : “Con l’arrivo del grande caldo è emergenza, dalle città alle campagne, dove gli agricoltori sono costretti a ricorrere all’irrigazione di soccorso per salvare le coltivazioni in sofferenza per le alte temperature, dagli ortaggi al mais, dalla soia al pomodoro“: è quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che si teme si ripeta lo scenario del 2003 che è stato l’anno nero dell’agricoltura italiana con oltre 2 miliardi di danni alle ...

Agenzia delle Entrate Palermo : climatizzatori out - Caldo torrido nella sede di via Toscana : Il caldo torrido che, in questi giorni, sta colpendo il Paese, è diventato insopportabile a causa del mancato funzionamento degli impianti di climatizzazione nella sede dell'Agenzia delle Entrate, in via Toscana, a Palermo. Ad intervenire "magicamente", il direttore provinciale Caggegi. Una soluzione d'emergenza Laura Caggegi, direttore provinciale dell'Agenzia di Palermo, per ovviare a tale disservizio ha deciso autonomamente di installare ...

Previsioni Meteo terribili - il Friuli Venezia Giulia avvia un monitoraggio speciale contro il Caldo : Le Previsioni Meteo confermano che nelle prossime giornate anche il Friuli Venezia Giulia sarà investito dalla prima ondata di calore della stagione. Questa notizia ha dato modo al vicepresidente della Regione e assessore alla salute di ricordare i servizi già attivati per l’informazione e il telecontrollo delle fasce di popolazione fragile. “I modelli previsionali – ha dichiarato Riccardi – ci stanno confermando che fra ...

Astronomia : occhi puntati su un esopianeta extra large - partenza col “botto” per il gioviano Caldo : occhi puntati su un esopianeta extra large che avrebbe preso una ‘scorciatoia’ temporale per raggiungere l’attuale stazza: il colosso in questione si chiama Ci Tau b, si trova a circa 450 anni luce di distanza dalla Terra nella costellazione del Toro e fa parte della famiglia dei gioviani caldi (Hot Jupiter). Il pianeta, che orbita intorno alla stella Ci Tau, è al centro di uno studio presentato ieri al 234° convegno dell’American Astronomical ...