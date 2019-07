Alpinismo | precipita per centinaia di metri durante una discesa con gli sci | Francesco

Fonte : sportfair

(Di lunedì 22 luglio 2019) Il medico trentenne di Rivoli è stato coinvolto in un incidente con gli sciunadal Gasherbrum VII, in Pakistan E’ in gravi condizioniCassardo, un medico di Rivoli che è cadutounacon gli sci dal Gasherbrum VII, in Pakistan. Un volo didiavvenuto ieri su uno dei fianchi della vetta himalayana, costato carissimo all’alpinista italiano, recuperato solo dopo 24 ore insieme al compagno diCala Cimenti. Giunto in Pakistan per aiutare medici e infermieri di un ambulatorio locale, Cassardo ha deciso poi di dilettarsi con gli sci, finendo però per cadere sabato pomeriggio. I due italiani sono riusciti a superare la notte, attendendo per un tempo interminabile i soccorsi: “sembra di vivere dentro un incubo e non trovare la strada per uscire – le parole di Cala Cimenti ieri su Facebook – in 20 ...

