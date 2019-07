Roma | Diawara entusiasta | “Mi sento fortunato e onorato di lavorare con Fonsesca Ecco a

Roma - tutto come previsto : visite mediche per Veretout e Diawara : tutto come previsto in casa Roma, che inizia a puntellare il centrocampo. Oggi le visite mediche di Veretout e Diawara, i due nuovi arrivi in casa giallorossa. Jordan Veretout si è presentato puntuale a Villa Stuart. Il centrocampista arriva dalla Fiorentina con la formula del prestito oneroso a un milione e il riscatto obbligatorio fissato a 16, più altri 2 legati ai bonus. Amadou Diawara, invece, è stato ufficializzato già da un ...

La formazione della Roma 2019-20 : Pau Lopez e Diawara nell'undici tipo di Fonseca : Calciomercato bollente in casa Roma in queste prime settimane di luglio. Dopo l'arrivo del nuovo allenatore Paulo Fonseca la formazione giallorossa è destinata inevitabilmente a cambiare pelle. Tanti acquisti e cessione per una Roma che intende tornare a essere competitiva per lottare quantomeno per un posto in Champions League. Come giocherebbe oggi la Roma Fonseca predilige il 4-2-3-1 come modulo ed è scontato dire che il calciomercato della ...

UFFICIALE – Napoli - ceduto Diawara alla Roma per 21 milioni di euro : il comunicato : Calciomercato Roma, Diawara arriva dal Napoli: il comunicato Calciomercato Roma Diawara| La Roma ha reso UFFICIALE l’acquisto di Amadou Diawara dal Napoli. Il calciatore si trasferisce ai giallorossi a titolo definitivo per circa 21 milioni di euro. Questo il comunicato dei capitolini. Il comunicato della Roma “Il Club rende noto di aver acquistato a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore classe ...

Diawara alla Roma : plusvalenza di 19 - 3 milioni per il Napoli : Attraverso una notta apparsa sul proprio sito, la Roma ha comunicato l’ingaggio del calciatore Amadou Diawara. Il club giallorosso ha reso noto di aver «acquistato a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore classe 1997 dal Napoli, a fronte di un corrispettivo fisso di 21 milioni di euro». «Con il giocatore – si […] L'articolo Diawara alla Roma: plusvalenza di 19,3 milioni per il Napoli è stato realizzato da ...

La Roma annuncia l’ingaggio di Diawara : Con la conclusione dell’accordo per Manolas al Napoli, ieri, era solo questione di ore il passaggio in giallorosso di Amadou Diawara. E adesso è arrivata l’ufficialità. Con una nota pubblicata sul suo sito, la Roma annuncia di aver ingaggiato il guineano per 21 milioni di euro fino al 2024. Nel comunicato il CEO del club, Guido Fiengo dichiara che la società seguiva Diawara da tempo. La Roma gli dà il benvenuto con l’augurio ...

Napoli - è fatta con la Roma per lo scambio Manolas-Diawara : le cifre dell’operazione : Il club azzurro e quello giallorosso hanno chiuso per lo scambio che coinvolge Manolas e Diawara Lo scambio tra Roma e Napoli è finalmente chiuso, Kostas Manolas si trasferisce in azzurro mentre Diawara farà il percorso inverso. Tutto fatto tra i club, l’intesa raggiunta tra il greco e Giuntoli questa sera ha fatto il resto, sbloccando definitivamente l’operazione. Alberto PIZZOLI / AFP Stando a quanto riporta ...

Calciomercato Roma - Diawara e Spinazzola vicinissimi - le ultime : La Roma, con il nuovo D.s. Gianluca Petrachi, inizia a muoversi sul Calciomercato estivo. Oltre ad aver definito l’arrivo dalla Juventus di Leonardo Spinazzola, il club della capitale sta per chiudere anche operazione Amadou Diawara con il Napoli. Secondo quanto riferisce il quotidiano ‘Il Tempo’, è stata raggiunta un’intesa con l’entourage del giocatore guineano, che dovrebbe firmare un quinquennale con un ...

Di Marzio : “Incontro tra l’agente di Diawara e la Roma - ecco cosa filtra” : Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, attraverso il proprio sito ufficiale ha parlato di Amadou Diawara vicinissimo alla Roma: “È in corso in questi minuti un incontro tra il ds della Roma Petrachi e l’entourage di Amadou Diawara per trovare un accordo per il passaggio del guineano alla Roma. L’accordo si troverá sui 2 milioni di euro netti a stagione più bonus per i prossimi cinque anni. Diawara fa parte ...

Gianluca Di Marzio : «È in corso un incontro tra la Roma e Diawara» : Su Twitter il giornalista Gianluca Di Marzio annuncia che è in corso in questi minuti un incontro tra il ds della Roma Petrachi e l’entourage di Amadou Diawara per trovare un accordo per il passaggio alla Roma, che farebbe parte dell’affare Manolas Secondo il giornalista si potrebbe chiudere con un ingaggio sui 2/2,2 milioni milioni di euro netti a stagione più bonus per i prossimi cinque anni. #Calciomercato | #Roma, incontro con ...

L’impatto dello scambio Manolas-Diawara sui bilanci di Roma e Napoli : Calcio e finanza si sofferma ad analizzare l’impatto sui bilanci di Roma e Napoli per la doppia cessione Manolas-Diawara che sembra oramai prossima alla conclusione. Il Napoli pagherà per il difensore greco la clausola di 36 milioni, di cui due andranno al calciatore I 34 milioni garantirebbero alla Roma una plusvalenza di circa 29 milioni di euro da registrare nel bilancio in chiusura al 30 giugno prossimo: nel prossimo esercizio, invece, ...

Roma e Napoli verso lo scambio Manolas-Diawara : l’impatto a bilancio : scambio in dirittura d’arrivo per Roma e Napoli: le due società infatti avrebbero trovato l’accordo per il passaggio di Kostas Manolas ai partenopei e quello di Amadou Diawara ai giallorossi. Una operazione che garantirebbe incassi importanti per entrambe le società. Nel dettaglio, secondo le indiscrezioni, il Napoli pagherebbe 36 milioni per Manolas, ovverosia il valore della […] L'articolo Roma e Napoli verso lo scambio ...

Calciomercato Roma - la squadra di Fonseca mette i primi mattoncini : vicinissimo Diawara - gli altri nomi : Calciomercato Roma – La Roma prova a voltare pagina, dopo l’ultima annata. Sistemato il tassello allenatore, appare vicinissimo il colpo Diawara seppur con il sacrificio di Manolas. I giallorossi sondano il terreno anche per altri nomi. Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, si cerca un portiere: offerto Perin che però non sembra avere il gradimento dei giallorossi. Piace e molto invece Pau Lopez, estremo ...

Gazzetta : La Roma vuole Diawara e lascia Veretout al Napoli : Il mercato come sempre riserva mille sorprese e colpi di scena come l’incastro tra Roma e Napoli di quest’anno. Dopo aver chiuso per il passaggio di Manolas le due società metteranno a punto anche il passaggio di Diawara in giallorosso. Questo significa che la Roma lascia al Napoli il difensore della Fiorentina Veretout. La Roma ha preferito Diawara per completare la sua difesa per la grande stima che Fonseca ha del difensore e anche ...

Manolas a Napoli (tra oggi e domani) - Diawara alla Roma (lunedì). 56 milioni in un weekend : Un affare concluso con modalità e tempi annunciati. Anche molto rapidi, rispetto alle abitudini del calcio. un affare chiuso. Parla così il Corriere dello Sport dell’accordo tra il Napoli e la Roma. Manolas può preparare la valigia in direzione Napoli. Amadou ha ancora qualche giorno per partire ma può prepararsi anche lui per il viaggio verso la Capitale. L’idea Manolas è stata la prima venuta in mente al club di De Laurentiis per sostituire ...