Lotta libera | EYOF Baku 2019 | Simone Vincenzo Piroddu è oro nella categoria -55 kg!

Fonte : oasport

(Di domenica 21 luglio 2019) Prima giornata di gare agli, il festival olimpico della gioventù europea, che si svolge a, in Azerbaigian, fino a sabato 27, e prima medaglia d’oro per l’Italia: la conquista-55 kg,, campione europeo in carica tra i cadetti, al termine di una cavalcata trionfale. Negli ottavi di finaleha sconfitto il finlandese Roni Nevalainen per superiorità, chiudendo il match su 15-2 dopo che il vantaggio a metà gara era di 7-2, poi nei quarti l’azzurrino ha battuto il magiaro Benedek Kiss, ancora per superiorità, stavolta con match interrotto sul 10-0 dopo il 6-0 della prima frazione. In semifinale l’italiano ha avuto la meglio sull’ucraino Yehor Pan, sempre per superiorità, con interruzione giunta sul 10-2 dopo il 6-0 dell’intervallo, infinefinalissima per l’oroha ...

