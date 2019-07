LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : 21 luglio - sciabolatori e spadiste per il bronzo. Fiorettiste ai quarti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.10: Il prossimo appuntamento con italiani in pedana è l’ottavo di finale della spada maschile tra Italia e Germania alle 15.20. 14.00: Arrivano buone notizie dalla spada maschile con il successo nei sedicesimi degli azzurri. 45-30 contro l’Uzbekistan. 13.58: Appuntamento alle 17.10 con la finale del bronzo contro la Germania, che ha perso 45-22 dalla Corea del Sud. 38-45: Niente ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : 21 luglio - SCIABOLATORI IN SEMIFINALE! Spadiste per il bronzo (ore 16.20). Buon inizio delle fiorettiste : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-10 Allunga il vantaggio l’Ungheria. Ora Berrè e Gemesi. 2-5 Curatoli soffre nel primo assalto. Ora Samele e Szilagyi. 13.15: Comincia la semifinale. In pedana Curatoli e Szatmari 13.01: Appuntamento alle 13.15 con la semifinale della sciabola maschile tra Italia e Ungheria 12.50 Finisce qui. L’Italia viene sconfitta in semifinale dalla Cina per 44-31 e dovrà quindi accontentarsi della ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : 21 luglio - SPADISTE E SCIABOLATORI IN SEMIFINALE! Buon inizio delle fiorettiste : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.51 40-19. Parziale di 5-0 per Errigo, ora l’ultimo assalto di Di Francisca. 11.48 Palumbo aumenta il vantaggio, 35-19. 11.44 Torniamo al fioretto femminile, dove l’Italia è avanti 30-16 contro l’Ucraina dopo sei assalti. 11.42 ITALIA IN SEMIFINALEEEE!!!! Gli SCIABOLATORI azzurri battono 45-33 la Georgia e volano in semifinale, dove affronteranno i padroni di casa ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : 21 luglio - SPADISTE IN SEMIFINALE! Buon inizio delle fiorettiste : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.56: Tra pochissimo in pedana gli sciabolatori azzurri con il loro quarto di finale contro l’Ucraina. 10.50: Alle 12 l’appuntamento con la semifinale contro Corea del Sud o Cina. 10.48: SEMIFINALEEEEEEE! GRANDE ITALIA! Battuti gli Stati Uniti per 25-22. Splendida prestazione delle azzurre. 25-22 ANCORA ROSSELLA! 24-22 COLPO DOPPIO! CI SIAMO QUASI! 23-21 SIIIII! STOCCATA DI ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : TRIS DI MEDAGLIE AZZURRE! Santarelli in semifinale nella spada - Di Francisca ed Errigo nel fioretto. Volpi abdica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.30: Arianna Errigo se la vedrà con la francese Ranvier che ha sconfitto 15-11 nei quarti la giovane giapponese Ueno, mentre Di Francisca se la vedrà con la russa Deriglazova che ha vinto 15-3 il derby russo con Zagidullina 17.28: E’ semifinaleEEEEEEEEEE ANCHE PER ELISA DI Francisca CHE TORNA SUL PODIO MONDIALE!!! Battuta 15-8 la cinese Huo! 17.27: Di Francisca-Huo 14-8 17.27: Di ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : Andrea Santarelli ai quarti! Avanti Di Francisca - sarà derby Errigo-Palumbo. Clamorosa eliminazione di Volpi. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.26: Andrea Santarelli AI QUARTI DI FINALE! Grande vittoria per 15-9 contro il francese Bardenet. Lo spadista di Foligno ora affronterà il francese Borel (ore 16.40). 14-8 Assalto dominato dall’azzurro. 12-8 Sono quattro le stoccate ora in più per Santarelli. 11-8 Nuovamente tre stoccate di vantaggio per l’azzurro. 9-7 Vantaggio di due stoccate per Santarelli alla prima ...

