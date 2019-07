Come passare a Iliad | procedure e costi

Fonte : giardiniblog

(Di domenica 21 luglio 2019) Con l’arrivo nel mercato italiano del nuovo gestore telefonico, le tariffe dei vari operatori concorrenti hanno subito non solo un drastico abbattimento dei prezzi, ma anche un aumento dei pacchetti inclusi nelle loro offerte (chiamate, sms e internet)., per chi non lo sapesse, è un operatore reale e non virtuale, appartenente a una …

rubio_chef : Tu potrai pure far passare @GinoStrada per un pazzo da internare, ma sempre cojone rimani. È bene che tu lo sappia,… - amnestyitalia : Vuoi imparare a passare dall’indignazione all’azione? Voi scoprire come cambiare il mondo insieme agli altri?… - VentagliP : 'E quando le cose stavano così, volevi solamente accompagnarti a delle persone che ti aiutassero a passare attraver… -