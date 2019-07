Asp Ragusa | Pronto Soccorso trasparenti grazie ai monitor

Bando di lavoro dell'Asp di Ragusa per altre figure professionali : L'Asp di Ragusa ha pubblicato un avviso pubblico per titoli per la formazione di graduatorie urgenti per il conferimento di nuovi incarichi

I Sert dell'Asp di Ragusa impegnati contro alcol e dipendenze : I Sert dell'Asp di Ragusa impegnati nella prevenzione delle dipendenze patologiche. L’Unità di Strada sarà impegnata sul territorio

Lavoro - Asp di Ragusa assume ausiliario specializzato : ecco cosa fare : L'Asp di Ragusa assume personale a tempo determinato. La figura richiesta per la formazione di graduatorie urgenti riguarda: ausiliario specializzato

Stabilizzazione precari Asp Ragusa - interviene la Cisl Fp : Anche la Cisl Fp interviene sulla Stabilizzazione dei precari dell'Asp di Ragusa. Si chiede di avviare le trattative per il piano triennale

Asp Ragusa - incontro con il Comitato Consultivo Aziendale : La Direzione strategica dell’Asp di Ragusa ha incontrato il Comitato Consultivo Aziendale. Si è parlato di informatizzazione e stato patrimoniale

Asp Ragusa - i dipartimento veterinario e salute partner per Ricetti...mente : I dipartimenti veterinario e salute mentale dell’Asp di Ragusa partner del progetto “ricetti…mente”. Progetto finanziato da Fondazione Sud

Sanità - si ricompatta il fronte sindacale in seno all'Asp di Ragusa : Sanità, si ricompatta il fronte sindacale in seno all’Asp di Ragusa. Riunione nella sede della Cisl Fp, in piazza Ancione a Ragusa

Asp e Croce Rossa insieme per umanizzazione ricoveri : a Ragusa Modica e Vittoria : L'Asp di Ragusa e la Croce Rossa Italiana insieme per una umanizzazione della presa in carico del paziente negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria

Asp 7 Ragusa assume autisti - idraulici - muratori e ausiliari specializzati : L'ASP 7 di Ragusa assume a tempo determinato operai con varie qualifiche. Idraulico, muratore, pittore, falegname, autisti ed ausiliari specializzati.

Dolore - Aspetti clinici e nuove prospettive terapeutiche a Ragusa : Il Dolore. aspetti clinici e nuove prospettive terapeutiche convegno a Ragusa. Ad organizzarlo i medici Ragusani Emanuele Caggia e Corrado Presti

Oggi - giornata di donazioni per l'Asp di Ragusa : Oggi, 4 giugno, sarà una giornata ricca di donazioni per l'Azienda Sanitaria di Ragusa, una si svolgerà a Vittoria e l'altra a Modica.