Luna | nel 2024 il “grande balzo” di una donna La Cina testerà stampante 3D per

MISSIONE SPAZIALE APOLLO 11/ Video - nel 72 l'ultimo uomo sulla Luna : il futuro? Marte : MISSIONE SPAZIALE APOLLO 11: l'uomo non mette piede sulla Luna dal 1972, ma il futuro sembrerebbe dedicato a Mare. Ecco le ultime

Spazio : la Cina sul podio nella corsa alla Luna : La Cina, in collaborazione con diversi paesi, è in prima linea nell’esplorazione Lunare. In un articolo pubblicato il 18 luglio su Science, un team di ricercatori del Chinese Academies of Science ha illustrato i piani futuri del China Lunar Exploration Program (Clep) nei prossimi tre decenni. “Cinquant’anni dopo che Neil Armstrong ha compiuto un piccolo passo per l’uomo, ma un balzo gigantesco per l’umanità, il lander cinese CE-4 e il rover Yutu ...

Luca Parmitano è pronto per la missione Beyond nel giorno dell’anniversario dell’Apollo 11 e sogna già la Luna : Luca Parmitano è pronto a tornare per la seconda volta nello spazio con una missione che parla di già solo con il suo nome, Beyond (Oltre), e che guarda molto lontano, verso la luna e Marte. “Sono un astronauta e ho ancora molti anni da dedicare alla mia attività. Credo che non ci sia nulla di male a sognare di andare sulla luna, e oltre“, dice l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) e tenente colonnello ...

50° anniversario dell’alLunaggio : l’immagine di Neil Armstrong sarà proiettata sulla Mole Antonelliana per celebrare la missione dell’Apollo 11 : L’astronauta Neil Amstrong che passeggia sul suolo lunare, l’anno in cui ciò è avvenuto, il 1969, e il nome della missione spaziale che ha portato per la prima volta l’uomo a mettere piede sul nostro satellite, l’Apollo 11. Un’immagine, una data e un nome che, da domani sera fino a notte fonda, compariranno sulla Mole Antonelliana colorata di blu. Così la Città di Torino, in collaborazione con Iren, celebrerà il ...

Spazio - Saccoccia : “L’Italia è già nella corsa al ritorno sulla Luna come partner fondamentale - vogliamo contribuire al Lunar Gateway” : “L’Italia è già nella corsa al ritorno sulla luna“. Lo ha riferito all’Adnkronos il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, spiegando che “grazie a tutti gli investimenti, i contributi diretti alle attività spaziali europee, noi siamo il partner fondamentale nella corsa al ritorno sulla luna”. “Il 2 maggio scorso sono arrivato all’Asi e già il 5 maggio ero a Washington a ...

50° anniversario dello Sbarco sulla Luna - le associazioni animaliste : “mai più animali nello Spazio” : E’ tutto pronto, al cosmodromo russo di Baikonur, in Kazakistan, per la Soyuz MS-13 che domani, 20 Luglio, porterà sulla Stazione Spaziale Internazionale l’astronauta italiano ESA Luca Parmitano, Andrew Morgan della NASA ed il comandante russo Alexander Skvortsov di Roscosmos. La corsa allo Spazio, da sempre, ha affascinato addetti ai lavori e non. Ma c’è un aspetto che ha sempre catturato l’interesse di molti curiosi: quello ...

50 anni dallo sbarco sulla Luna : perché ci stiamo preparando per tornarci nel 2024 : Gli Stati Uniti si preparano a tornare sulla Luna nel 2024, a 55 anni dalla prima passeggiata sul suolo Lunare. Dal 1969 ad oggi, i motivi che spingono gli americani a viaggiare alla conquista del nostro satellite sono in parte gli stessi di decine di anni fa, in parte nuovi. Ecco cosa c'è da sapere sul prossimo viaggio sulla Luna.Continua a leggere

Sbarco sulla Luna - c’era anche un po’ di Italia nella missione Apollo 11 : l’ingegnere siciliano Filippo Pagano che insegnò a volare ad Armstrong : Il 20 luglio ricorre il 50° anniversario del primo Sbarco sulla luna con la missione Apollo 11, entrata di diritto nella storia come la missione che ha portato il primo uomo a mettere piede su un mondo diverso dalla Terra. Da allora è cambiato il nostro modo di guardare al satellite e anche l’approccio all’esplorazione spaziale. Protagonisti indiscussi dell’impresa gli Stati Uniti, che con la NASA avrebbero portato poi complessivamente 12 uomini ...

Spazio - Bridenstine rivela gli obiettivi della NASA : nel 2024 l’uomo sulla Luna - nel 2033 la prima missione su Marte : La vita sulla Luna come prova generale per Marte: è l’obiettivo dichiarato di Jim Bridenstine, l’Amministratore della NASA. Nel corso di un incontro con la stampa per il 50° anniversario dell’allunaggio – riporta Global Science – il capo dell’agenzia spaziale statunitense ha svelato alcune date: 2024 l’uomo sulla Luna, 2033 la prima missione umana su Marte. Il varo del nuovo programma Artemis è l’ultimo indizio dello slancio per la ...

Luna Nera - la nuova serie tv italiana di Netflix arriva nel 2020 (Foto) : Luna Nera, la nuova serie originale Netflix italia che racconta la caccia alle streghe arriverà nel 2020. Le prime immagini.Dal 2020 la caccia alle streghe avrà anche una versione italiana. Stiamo parlando di Luna Nera, la terza produzione originale italiana di Netflix che debutterà sul servizio streaming da inizio 2020.La serie, di cui sono appena terminate le riprese, è tratta dal romanzo “Le città Perdute. Luna Nera” di Tiziana ...

Astronomia - domani doppio spettacolo celeste : l’Eclissi della Luna del Tuono incontrerà Saturno nel cielo notturno [INFO] : La Luna piena di luglio, rinominata Luna del Tuono, cade il 16 luglio alle 23:38 (ora italiana). Circa 7 minuti prima, la Luna inizierà ad affondare nell’ombra terrestre, producendo l’ultima eclissi Lunare dell’anno. Nel frattempo, Saturno compirà un approccio ravvicinato alla Luna nel cielo notturno. Un’eclissi Lunare si verifica quando la Luna si trova dal lato opposto della Terra rispetto al sole e passa attraverso l’ombra terrestre. Questo ...