LIVE Nuoto sincronizzato | Mondiali 2019 in DIRETTA | Flamini e Minisini si avvicinano ma

(Di sabato 20 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.21 Quarta formazione, quella del Kazakistan, dodicesime due anni fa e il lotta con Brasile e Bielorussia. 12.20 Buona la routine ungherese che però non incrementa quanto la Corea e resta dunque dietro. 77.9333 staccate di 9 decimi. 12.15 Tocca ora all’Ungheria, molto vicina alla Corea nel preliminare; anche per lei ci si attende qualcosa attorno ai 77/78 punti. 12.13 Esercizio molto collaborativo e di gruppo per Israele che si piazza saldamente in prima posizione provvisoria con 83.7667 punti, incrementando di un decimo rispetto a giovedì. 25.1000 l’esecuzione, 33.4667 l’impressione artistica e 25.2000 la valutazione della diffcoltà. 12.08 E ora Israele che danza sulla musica del compianto Avicii con “For a Better Day” 12.05 Tanti applausi per le coreane, all’esordio nel libero combinato. 78.8000 ...

