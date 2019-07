Fonte : gossipetv

(Di sabato 20 luglio 2019) Ildiè Rodrigo? Se siete dei fan dio siete appassionati di gossip internazionale e non solo italiano saprete senz’altro che l’ex leader dei Blue ha fatto coming out un po’ di tempo fa e che dopo una fase in cui dichiarava di essere bisessuale si è poi … L'articolo, il? “Belloe fuori”, fan inproviene da Gossip e Tv.

carmenFashionCr : Duncan James, il nuovo fidanzato è lui? “Bello dentro e fuori”, fan in visibilio - DrApocalypse : Duncan James si è fidanzato? - FredMosby_ : @tw_fyvry Sii, ricordo Duncan James e anche come ci rimasi malissimo quando Bossari ne annunciava la fine. All'epoc… -