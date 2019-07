Armi sequestrate agli estremisti di destra: trovato un nuovo arsenale in Toscana

Criminalità - blitz della polizia nel Nord Italia : sequestrate Armi a estremisti di destra : Gabriele Laganà Il blitz a seguito di indagini sulle attività di alcuni combattenti Italia ni che in passato hanno preso parte al conflitto nel Donbass. Trovato anche un missile aria-aria Nel corso di un blitz nel Nord Italia , la polizia di Stato di Torino, coordinata della Procura della Repubblica del capoluogo piemontese, ha sequestrato diverse armi da guerra nella disponibilità di soggetti “orbitanti” nell’estrema destra ...

Napoli - sequestrate Armi e droga : 9.16 Stupefacenti e armi scoperte e sequestrate in diverse zone di Napoli. A Scampia è stata rinvenuta una cassaforte contenente due revolver, una pistola semiautomatica e manette. Nel Rione Traiano, invece, è stato arrestato un 35enne che teneva in casa una pistola semiautomatica con matricola abrasa e dotata di puntatore laser. L'uomol era in possesso anche di un panetto di hashish del peso di circa un etto e 65 dosi di marijuana.