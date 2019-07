calcioweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2019) Roma, 19 lug. (AdnKronos) – di Silvia Mancinelli“Abbiamo avuto una revoca di una autorizzazione che avevamo qui dal 1968, presa da mio padre con il chioschetto, trasformato in anni di sacrifici, con investimenti continui. Una attività famigliare costruita con i ‘buffi’ e che per questa e altre stupidaggini che possono succedere in una discoteca, è distrutta”. Così, all’Adnkronos, Elisabetta,delClub in piazzale dello Stadio Olimpico, commenta il fermo di uno dei ragazzi ritenuti responsabili dellodella 21enne etiope avvenuto in un magazzino di pertinenza del locale .“Stupidaggini”, dice Elisabetta. E cita una serie di episodi: “Tipo due che si danno un cazzotto e per i quali noi abbiamo chiamato le forze dell’ordine… O uno che abbiamo portato fuori e come un pazzo si è messo a rompere i ...

BinaryOptionEU : Stupro #Factory, la titolare: 'Noi rovinati per qualche stupidaggine' - Adnkronos : Stupro #Factory, la titolare: 'Noi rovinati per qualche stupidaggine' - News24Italy : #Stupro Factory, la titolare: 'Noi rovinati per qualche stupidaggine' -