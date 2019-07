Programmi TV di stasera | venerdì 19 luglio 2019 Su Rai1 «Paolo Borsellino – I 57 giorni»

Programmi TV di stasera - giovedì 18 luglio 2019. Su Rai3 «The Circle» : Tom Hanks e Emma Watson in The Circle Rai1, ore 21.25: Don Matteo 11 - Replica Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet del 2017, con Terence Hill, Nino Frassica. Prodotta in Italia. Ancora bambina: Francesca ha solo 13 anni ed è già una ballerina prodigio, è disposta a tutto pur di difendere il suo sogno, forse anche a far del male alle persone che ama. Intanto il PM e Cecchini consegnano per errore il ciondolo della ...

Stasera in TV Mediaset/ Programmi oggi 17 luglio : Manifest e Battiti Live : Stasera in TV Mediaset, quali i Programmi di oggi, mercoledì 17 luglio 2019? Appuntamento con la serie tv Manifest e con la seconda tappa del Battiti Live.

Programmi TV di stasera - mercoledì 17 luglio 2019. Rai1 ricorda Camilleri con Speciale Porta a Porta e lo spettacolo Conversazione su Tiresia : Conversazione su Tiresia Rai1, ore 20.35: Speciale Porta a Porta | Conversazione su Tiresia Bruno Vespa conduce un appuntamento Speciale di Porta a Porta, in onda subito dopo il tg delle 20.00, in ricordo di Andrea Camilleri. A seguire, Conversazione su Teresia, scritto e interpretato da Andrea Camilleri, per la regia teatrale di Roberto Andò e la regia televisiva di Roberto Andò e Stefano Vicario. Si tratta dello spettacolo andato in scena al ...

Cosa fanno stasera in tv 16 luglio 2019 : film - Programmi - serie tv - fiction : Cosa fanno stasera in tv 16 luglio 2019? Ecco di seguito la nostra guida tv con i programmi serali di oggi tra cui film, talent, fiction, serie tv, reality. SCOPRI TUTTE LE ANTICIPAZIONI DI film E SHOW IN TV Cosa fanno stasera in tv 16 luglio 2019: guida tv Rai Su Rai 1 va in onda un nuovo appuntamento con la serie tv medical drama The Resident con Matt Czuchry (ANTICIPAZIONI). Altra serie tv proposta da Rai 2 è invece la poliziesca ...

Programmi in Tv stasera – 16.07.2019 – : Programmi in TV stasera – La programmazione serale delle principali reti televisive Rai 1 18:45 – Reazione a Catena 20:00 – TELEGIORNALE 20:30 – Techetechetè ( ll meglio della TV ) 21:25 – Stagione – Fantasmi – Tutta la colpa alle infermiere – Brutti risvegli e rapaci 23:46 – TG1 60 Secondi 23:50 – Non disturbare 00:50 – TG1 NOTTE 01:20 – Che tempo fa Rai 2 18:00 ...

STASERA IN TV - RAI/ Programmi oggi 16 luglio : The Resident - serie tv e film : STASERA in TV Rai, ecco le proposte di oggi martedì 16 luglio 2019. La guida al prime time con serie tv e film: da The Resident a Un tirchio quasi perfetto.

Programmi TV di stasera - martedì 16 luglio 2019. Su Rai3 il film «Un tirchio quasi perfetto» : Dany Boon in Un tirchio quasi perfetto Rai1, ore 21.25: The Resident - 1^Tv Free 1×10 – Fantasmi: Arriva in ospedale per un ricovero la dottoressa Giacobbi, una nota neurochirurga molto apprezzata da Conrad. La donna è affetta da una forma di depressione psicotica che la porta ad avere frequenti visioni. Il dottor Bell, intanto, coalizzandosi con la dottoressa Hunter, è deciso a far licenziare Claire, assumendo il suo posto nella ...

Programmi TV di stasera - lunedì 15 luglio 2019. Su Rai1 il film «Parigi a tutti i costi» : Parigi a tutti i costi Rai1, ore 21.25: Parigi a tutti i costi film di Reem Kherici del 2013, con Reem Kherici, Cécile Cassel, Tarek Boudali. Prodotto in Francia. Durata: 90 minuti. Trama: Maya, una giovane e bella stilista marocchina che vive a Parigi da 20 anni, sta finalmente per avere un avanzamento di carriera nella casa di moda in cui lavora. Un semplice controllo della polizia rivela però che il suo permesso di soggiorno è scaduto e nel ...

Stasera in TV Rai/ Programmi oggi 14 luglio : replica Un Passo dal Cielo - film e serie : Stasera in TV Rai, cosa andrà in onda oggi domenica 14 luglio 2019? Ecco i Programmi della prima serata con la guida di ciò che vedremo.

Programmi TV di stasera - domenica 14 luglio 2019. Su Rai1 la puntata di Un Passo dal Cielo 4 con Fedez : Fedez a Un Passo dal Cielo 4 Rai1, ore 21.25: Un Passo dal Cielo 4 – Replica Il sentiero verso casa: Mentre viene ritrovata in fin di vita una giovane donna giunta in vacanza a San Candido, Francesco cerca di redarguire sua moglie Livia sulla pericolosità del maestro. Vincenzo, invece, conosce Cristina, la sorella di Huber, giunta a San Candido per gli ultimi preparativi per il suo matrimonio. Sfida verticale: Francesco viene preso in ...

Programmi TV di stasera - sabato 13 luglio 2019. Su Rai1 speciale Techetechetè dedicato a Gianni Morandi : Gianni Morandi Rai1, ore 20.35: Techetechetè Superstar Gianni Morandi Puntata dedicata a Gianni Morandi. Un viaggio attraverso la sua straordinaria e lunga avventura artistica, idealmente raccontato al figlio Pietro, tra immagini, ricordi e riflessioni. L’esordio nel mondo della musica, i primi successi, le canzoni più amate, i film, gli show televisivi. Ma anche tanti momenti meno conosciuti, come il concerto al Madison Square Garden di ...

Stasera in TV Mediaset/ Programmi oggi 12 luglio : La sai l'ultima? e Chicago Med : Le proposte televisive di oggi, venerdì 12 luglio 2019: scopriamo cosa andrà in onda Stasera in TV su Mediaset con la dettagliata guida ai Programmi.

Programmi TV di stasera - venerdì 12 luglio 2019. Su Rai2 «La vendetta della sposa» : La vendetta della sposa Rai1, ore 21.25: Signore e Signori Al Bano e Romina Power – Replica Rai1 replica Signore e Signori Al Bano e Romina Power, lo show che ha visto la celebre coppia esibirsi il 29 maggio 2015 in Italia, dopo 20 anni, nel prestigioso palco dell’Arena di Verona. Al Bano e Romina Power, accompagnati da una grande orchestra che ha suonato dal vivo e con un corpo di ballo di 40 elementi, si sono esibiti con tanti altri ...

Programmi TV di stasera - giovedì 11 luglio 2019. Su Rai2 ultimo appuntamento con «Un’estate fa» : Pupo e Diana Del Bufalo Rai1, ore 21.25: Don Matteo 11 - Replica Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet del 2017, con Terence Hill, Nino Frassica. Prodotta in Italia. La mia giustizia: Mentre i Carabinieri indagano sull’omicidio di un avvocato affermato, Don Matteo scopre una verità sul passato di Sofia, che la ragazza non conosce. La notte dell’anima: Don Matteo si reca in un monastero per un ...