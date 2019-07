huffingtonpost

(Di venerdì 19 luglio 2019) “So che stavate aspettando fuori e sotto il sole per una mia dichiarazione, mi dispiace. Meglio qui con l’aria condizionata, anche se non ci sono gelati”. Palazzo Chigi, sala stampa. Sono passate da poco le 15 quando Giuseppesi presenta davanti ai giornalisti. Il vertice sulle, durato appena 50 minuti, si è appena concluso. Scherza. Pggia brevemente tra le sedie, poi guadagna la seduta dietro al palchetto. É la prima volta che parla dopo il turbolento giovedì di Matteo Salvini, che ha seminato panico prima di ripiegare sulla dimensionetregua. Il premier ha voglia di parlare. Deve farlo perché se il governo va avanti deve dimostrare come. Il vertice sulleè l’autotest a cui si sono sottopostie 5 stelle per capire come ripartire e soprattutto come farlo.sparge ...

HuffPostItalia : Le Autonomie della discordia. L'asse Conte-Di Maio fa infuriare la Lega - Marco_dreams : @Azzurra6671 @Ariadnasleft D’accordo su questo, ma vogliamo anche considerare l’aggravante autolesionista di votare… - GiuseppePepe10 : RT @giutopate: «Il Sud si mobiliti contro le Autonomie» - Corriere della Calabria -