La beta multiplayer di Marvel' s Avengers arriverà prima su PS4

Mario Kart Tour : la beta non contiene una vera e propria modalità multiplayer : Come vi avevamo accennato il mese scorso, la beta di Mario Kart Tour per Android è iniziata negli USA e in Giappone.Al suo interno sono disponibili tutti i classici personaggi e due circuiti da provare ed il gioco viene proiettato verticalmente sul dispositivo con i comandi touchscreen.Tutto sembra semplice, finché non si entra in gara con altri giocatori. Come riporta Nintendo Life, nonostante esista un matchmaking prima di ogni inizio gara, ...