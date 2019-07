Violenza contro le donne | il Codice Rosso è legge Cosa prevede

Cosa prevede la nuova legge contro la Violenza sulle donne : Il ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) Il revenge porn, ovvero la pubblicazione e diffusione di materiale privato con contenuto sessualmente esplicito senza il consenso della persona ritratta, ora è punito ufficialmente anche in Italia. Il Senato ha approvato in ultima lettura il cosiddetto Codice rosso, il disegno di legge contro la violenza domestica e di genere, con 197 sì e 47 astenuti. ...

Mozambico - non si ferma la Violenza contro gli albini : due bimbi fatti a pezzi : In Mozambico le persone con albinismo continuano ad essere uccise e, ancora una volta, le vittime sono bambini. A marzo un bimbo di 6 anni è stato rapito e assassinato e a fine maggio è toccato ad una ragazzina di 11 anni: il suo corpo è stata ritrovato con gli arti amputati. Crimini legati a macabri rituali di magia nera per ottenere successo o denaro. Gli stregoni arrivano a pagare fino a 75.000 dollari per il corpo di un albino.Continua a ...

Dacia Maraini : "In Italia cresce la Violenza contro le donne che fanno di testa propria" : “In Italia c’è una crescita della violenza nei confronti delle donne. Soprattutto di quella verbale. La cosa mi allarma molto perché è facile che poi si passi alla violenza fisica”. Dacia Maraini non nasconde la sua preoccupazione per il clima ostile alle donne - soprattutto a quelle che “dimostrano di agire con la propria testa, senza chiedere il permesso” - che sta crescendo in Italia. La ...

Salta il piano sulla Violenza contro le donne - Spadafora contro Salvini : 'Alimenta odio' : Un nuovo scontro agita il governo gialloverde. Stavolta, a "innescare la miccia' è Vincenzo Spadafora, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle Pari Opportunità. Il pentastellato, in un'intervista al quotidiano Repubblica, denuncia una "pericolosa deriva sessista" e punta il dito contro il ministro dell'interno Matteo Salvini. La Lega, compatta, ha subito fatto quadrato attorno al suo leader e ha chiesto scuse e dimissioni. ...

Violenza sulle donne - Erika Stefani contro Spadafora : "Vile utilizzare un tema così" : L’intervista a Repubblica del sottosegretario alle Pari opportunità, Vincenzo Spadafora, non è affatto piaciuta alla Lega. Spadafora infatti si è chiesto: “Come facciamo a contrastare la Violenza sulle donne, se gli insulti alle donne arrivano proprio dalla politica, anzi dai suoi esponenti più importanti?”. E ha individuato tra questi “gli attacchi verbali del vicepremier alla capitana ...

Aic - Damiano Tommasi presenta #FACCIAMOGLIUOMINI : progetto contro la Violenza sulle donne : Damiano Tommasi presenta #FACCIAMOGLIUOMINI, il progetto di AIC, realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, volto alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne. “Il simbolo del progetto è un narciso, un fiore che ha un doppio significato. Rappresenta vanità e bellezza dell’uomo. L’Aic – ha affermato ancora Tommasi – vuole ...

Madonna difende la Violenza del video di God Control dalle critiche dei superstiti : “La brutalità sveglia le persone” : Dopo la pubblicazione del video di God Control Madonna è stata raggiunta da diverse critiche per la scelta di mettere in scena nella clip una sorta di simulazione della sparatoria di Orlando dell'estate 2016 sulle note del suo brano tratto dall'album Madame X. Il brano invita a riflettere sul valore della vita umana e per questo a salvaguardarla dalla violenza armata, con un video shock che sin dall'incipit avverte lo spettatore del ...

Miss Progress e Amnesty International contro la Violenza sulle donne : Dopo la Fondazione IEO-CCM per il tema Salute e il WWF per l’Ambiente, l’associazione culturale In Progress annuncia la collaborazione

"Punti di incontro su bullismo e Violenza". Prima timida apertura del Vaticano al dialogo sul gender : Per il Vaticano la cosiddetta “teoria del gender” rimane inaccettabile perché nega “la differenza e la reciprocità naturale di uomo e donna”, “prospetta una società senza differenza di sesso e svuota la base antropologica della famiglia”. Tuttavia, “nel quadro delle ricerche sul gender emergono alcuni possibili punti di incontro per crescere nella comprensione ...