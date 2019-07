Ultime Notizie Roma del 18-07-2019 ore 11 | 10

Ultime Notizie Roma del 18-07-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio è morto a 93 anni lo scrittore Andrea Camilleri lo comunica la aslRoma1 con profondo cordoglio precisando che il papà del Commissario Montalbano si è spento all’ospedale Santo Spirito di Roma le condizioni Sempre critiche di questi giorni sono aggravate nelle Ultime ore compromettendo le funzioni vitali per volontà del maestro della ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi. Maxi sequestro cannabis a Catania - 18 luglio 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Maxi sequestro di cannabis avvenuto nelle scorse ore a Catania: più di 11mila piante confiscate, 18 luglio 2019,

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 - Fornero “non rispetto Salvini persona” : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Fornero “non rispetto Salvini persona” Ospite nella trasmissione in streaming Scarabeo di FinanzaOnline, Elsa Fornero è stata intervistata su moltissimi temi, tra cui non possono certamente mancare le Pensioni, e in particolare Quota 100, ma anche la politica attuale, con una riflessione senza risparmi sulla persona Matteo Salvini. Ecco cos’ha detto l’ex ministro del Lavoro del governo Monti. Pensioni ...

Scuola - immissioni in ruolo docenti 2019/20 Ultime Notizie : ‘Miur ostinato - in arrivo altro errore capitale’ : L’auspicato turn over generazionale per effetto di Quota 100 non riguarderà la Scuola: o almeno, le cattedre che si libereranno finiranno in supplenza e non saranno destinate alle immissioni in ruolo. Nei giorni scorsi anche la senatrice Malpezzi del Partito Democratico ha presentato un’interrogazione parlamentare tramite la quale chiedeva al Ministro dell’Istruzione, Bussetti, come mai il Governo abbia trovato i soldi per ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi - funerali di Andrea Camilleri a Roma - 18 luglio 2019 - : Ultime notizie e Ultim'ora di oggi, giovedì 18 luglio 2019: oggi i funerali di Andrea Camilleri, scrittore scomparso all'età di 93 anni.

Calciomercato Milan news/ No alla Roma per Suso - Ultime Notizie - : Calciomercato Milan news, Ultime notizie giovedì 18 luglio: Suso tentato dalla Roma ma i rossoneri hanno rifiutato l'offerta di mercato.

Calciomercato Juventus news/ Neymar - follia o affare dell'anno? - Ultime Notizie - : Calciomercato Juventus news, Ultime notizie giovedì 18 luglio: voci, trattative, indiscrezioni sulle operazioni portate avanti dalla società bianconera

Calciomercato Inter news/ Si fa strada il sogno Cavani - Ultime Notizie - : Calciomercato Inter news, Ultime notizie giovedì 18 luglio: dovesse saltare la trattattiva per Lukaku col Manchester Marotta proverebbe a prendere Cavani.

Calciomercato Roma news/ Veretout - ci siamo! Florenzi in Premier? - Ultime Notizie - : Calciomercato Roma news, Ultime notizie giovedì 18 luglio: Veretout, un affare ormai ai dettagli, manca l'annuncio. Florenzi al Tottenham.

