Steamworld Quest | Hand of Gilgamech - recensione

eurogamer

(Di giovedì 18 luglio 2019) Vi è mai capitato di chiedervi come possa un team creativo non impazzire quando gli viene chiesto di produrre sempre lo stesso tipo di gioco? Pensate a chi ogni anno si occupa di FIFA, per quanto possano essere appassionati di calcio è difficile che alcuni di loro non sbattano la testa al muro nel (poco) tempo libero a disposizione. Che dire di Traveller's Tales? Belli i giochi LEGO eh, ma al settecentoquattordicesimo capitolo anche un santo perderebbe la voglia di fare.Fortunatamente ci sono anche team che di tanto in tanto hanno la possibilità di staccarsi dai prodotti che li hanno resi famosi per provare strade più o meno diverse. Image & Form Games è uno dii. Dopo aver esordito con il semi-sconosciutoTower Defense e aver raggiunto le luci della ribalta con i due ottimiDig e l'eccellente "variant"Heist, il team svedese ha voluto mantenere ...