Serie A dal 24 agosto | sarà trasmessa ancora da Sky e Dazn

Calendario Serie Tv in Italia 2019 - Deadly Class dal 19 luglio su StarzPlay : Calendario Serie Tv in Italia 2019Ecco tutte le date di partenza dei telefilm in Italia su Mediaset, Sky, Netflix, Fox, Rai, Amazon, TIMVISIONIl Calendario Serie tv in Italia 2019 – La guida aggiornata alle Serie tv in arrivo nei prossimi mesi in Italia sui canali in chiaro, pay e sui servizi di streaming come Netflix, Amazon e TIMVISION.Da Gennaio 2019 a Dicembre 2019 ecco quando arriveranno i nuovi episodi di Grey’s Anatomy, Young ...

Serie B - battaglia sulla mutualità? Obiettivo più soldi dalla Serie A : La Lega Serie B ha convocato un’assemblea per martedì 23 luglio in cui sul tavolo ci sarà anche il tema mutualità, con possibile battaglia contro la Serie A all’orizzonte. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, secondo l’accordo di separazione con la Lega A del 2010, i club del campionato cadetto avrebbero dovuto ricevere il […] L'articolo Serie B, battaglia sulla mutualità? Obiettivo più soldi dalla Serie A è ...

Comic Con 2019 dal 18 al 21 luglio - tutti i panel dedicati alle Serie tv : Comic Con 2019: la lista dei panel dedicati alle serie tv del Comic Con di San Diego dal 18 al 21 luglio.Comic Con 2019 – Sta per tornare quel periodo dell’anno in cui tutti gli appassionati di tv e serie tv scopriranno le anticipazioni sulle nuove stagioni delle serie tv già in onda. Ma anche le anticipazioni dalle nuove serie nuova stagione televisiva in chiaro, via cavo e streaming.Parliamo ovviamente del Comic Con 2019 l’annuale ...

Bridgerton - il cast della Serie targata Shondaland per Netflix : La prima serie per Netflix targata Shondaland, ossia prodotta dalla casa di produzione fondata dalla regina degli show americani Shonda Rhimes si intitola Bridgerton, ha svelato il cast e arriverà sulla piattaforma in streaming nel 2020. Bridgerton, anticipazioni trama Bridgerton è una serie ispirata all’omonimo libro della scrittrice Julia Quinn e racconta il mondo dell’alta società di Regency London: dalle scintillanti sale da ...

Netflix ha eliminato dalla Serie “Tredici” la scena in cui veniva mostrato un suicidio : Netflix ha deciso di eliminare dalla serie tv 13 Reasons Why (intitolata in italiano Tredici) una scena che mostra il suicidio di un’adolescente. La scena, che si trova nella prima stagione della serie e mostra il personaggio di Hannah Baker tagliarsi le

City on a Hill - la Serie con Kevin Bacon dal 3 settembre su Sky Atlantic : City On a Hill, dal 3 settembre su Sky Atlantic arriva il noir di Showtime con Kevin Bacon e Aldis Hodge. Trailer (ITA) E’ il 3 settembre il giorno scelto da Sky Atlantic per il debutto di City on a Hill in Italia, la serie nata da un’idea del Premio Oscar Ben Affleck, che qui ricopre anche il ruolo di produttore esecutivo insieme a Matt Damon. Nel cast, due nomi molto noti al publico: Kevin Bacon (The Following), protagonista della serie ...

Dalla Serie tv Tredici sparisce la scena del suicidio di Hannah Baker. "La realtà è troppo dolorosa”" - : Carlo Lanna Dopo le accuse la produzione di Tredici, la serie tv di Netflix, decide di modificare una scena della prima stagione in cui la protagonista si toglie la vita Mancano pochi mesi al ritorno di Tredici, la serie di Netflix sul bullismo nelle scuole americane. Fin Dalla sua prima stagione, lo show ha fatto molto discutere e ha creato scompiglio a causa delle tematiche trattate. Come la scena molto controversa del primo arco ...

Palermo - Foggia e altri 4 club fuori dal professionismo. Il 16 luglio chiude bando per la Serie D : La roulette russa delle iscrizioni, quest’anno, ha fatto saltare sei teste, proprio come un anno fa. Palermo e Foggia sono fuori dal calcio professionistico dopo aver disputato la passata...

FoxLife Castle - dal 16 luglio un canale dedicato alla Serie con Nathan Fillion e Stana Katic : FoxLife Castle, dal 16 luglio su Sky arriva un canale interamente dedicato alla serie tv con Nathan Fillion e Stana Katic.Da domani, martedì 16 luglio, al posto di FoxLife+1 si accenderà FoxLife Castle. Si tratta di un canale temporaneo che racconterà la grande storia d’amore tra Richard Castle e Kate Beckett, e tutti i casi a cui hanno lavorato insieme.Lui è uno scrittore di libri gialli, interpretato da Nathan Fillion, lei è una ...

The Fix su Canale5 ad agosto - arriva in prima tv la Serie creata dalla procuratrice Marcia Clark : L'ammiraglia Mediaset continua a pescare dalle emittenti generaliste oltreoceano nuovi titoli da proporre in prima serata: prossimamente sarà la volta di The Fix su Canale5, già annunciata da un promo attualmente in rotazione. La serie non ha ancora una programmazione ufficiale, ma dovrebbe andare in onda già dal mese di agosto, presumibilmente al mercoledì dopo la fine della messa in onda di Manifest, dunque già dal 7 agosto. La serie ...

Romulus - la nascita di Roma diventa una Serie di Matteo Rovere le foto dal set : Romulus, l’epico racconto della nascita di Roma è la serie firmata da Matteo Rovere per Sky, prodotta da Sky, Cattleya e Groenlandia. Il regista che già ha affrontato con il suo film Il primo re le origini della Capitale si cimenta nella serialità con dieci puntate le cui riprese sono cominciate a giugno nel Lazio. E’ previsto che i lavori continueranno per 28 settimane tra Roma e dintorni. Romulus, anticipazioni trama La ricetta ...

Romulus - le prime foto e i primi dettagli dal set della Serie italiana : “Nobeiscom Marmar“, si legge sulle magliette della troupe impegnata sul set super blindato di Romulus, la nuova produzione originale Sky, a Cinecittà World: in una lingua prelatina creata appositamente per questi dialoghi significa “Che Marte sia con noi“. L’ambientazione è chiara: la nuova creatura di Matteo Rovere, che qui è showrunner e anche regista di alcuni episodi, riprende in qualche modo il concetto e ...

Warrior - la Serie di Bruce Lee dal 15 luglio su Sky Atlantic : Warrior, da stasera, lunedì 15 luglio, su Sky Atlantic arriva la serie scritta da Bruce Lee prima della sua scomparsa.Stasera, lunedì 15 luglio, arriva su Sky Atlantic la nuova serie Warrior. L’appuntamento è per ogni lunedì su Sky Atlantic e NOW TV con due episodi a settimana.Per Bruce Lee fu il sogno di una vita. Un progetto a lungo cullato dalla leggenda delle arti marziali ma mai andato in porto, un soggetto di poche pagine scritte a ...

Stasera in TV Rai/ Programmi oggi 14 luglio : replica Un Passo dal Cielo - film e Serie : Stasera in TV Rai, cosa andrà in onda oggi domenica 14 luglio 2019? Ecco i Programmi della prima serata con la guida di ciò che vedremo.