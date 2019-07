Esame Abilitazione Medicina | oggi 18 luglio 2019 Prima sessione Miur | prova scritta

ilsussidiario

(Di giovedì 18 luglio 2019)di Stato per l'e Chirurgia:la, data scadenza per la seconda, info domande della

1992madi : RT @C_eraUnaBionda: - Come stai affrontando la preparazione all'esame di abilitazione tedesca? + ... - C_eraUnaBionda : - Come stai affrontando la preparazione all'esame di abilitazione tedesca? + ... - Arrowsticino : @Babusshkam La cosa brutta che lei a settembre aveva l'esame di abilitazione e questo proprio non ci voleva, se non… -