Roma | è morto lo scrittore Andrea Camilleri

Andrea Camilleri morto oggi a Roma. Aveva 93 anni : «Le condizioni si sono aggravate nelle ultime ore» : Andrea Camilleri è morto oggi alle 8.20 del mattino all'Ospedale Santo Spirito di Roma dove era ricoverato dallo scorso giugno in seguito a una crisi respiratoria. Lo ha comunicato la...

Roma. Incendio al Tufello : un cinquantenne morto e una donna intossicata : Un disabile è morto carbonizzato in un rogo divampato nel suo appartamento al Tufello di Roma. E’ successo in uno

Jesolo. Incidente in via Roma Sinistra : morto ventenne di San Donà : Notte tragica a Jesolo. In due distinti incidenti hanno perso la vita 5 ragazzi. In uno sono morte quattro persone.

Augusto Fantozzi - morto a Roma il tributarista che fu ministro e commissario di Alitalia : E’ morto a Roma l’ex ministro e docente di diritto tributario Augusto Fantozzi. Il professore Romano aveva 79 anni ed è stato a lungo ordinario di diritto tributario, suoi sono alcuni dei testi ancora attualmente in uso nelle università per lo studio delle materie fiscali. Ha ricoperto anche numerosi incarichi di carattere politico: è stato ministro, deputato e presidente della commissione bilancio della Camera. Da ultimo, nel 2008, ...

Incidente sul lavoro sull’autostrada A12 Roma-Civitavecchia : un morto e tre feriti : Tragico Incidente sul lavoro sull’autostrada A12 Roma Civitavecchia. In un’area di cantiere gestito dalla ditta esterna Avr, regolarmente delimitata e

Maltempo su Romagna e Marche : danni e un morto ad Osimo : Un temporale dalla Romagna ha raggiunto le Marche, attraversandole da Nord a Sud e provocando molti danni, soprattutto nelle zone

Roma - dimentica le chiavi di casa - si arrampica al balcone e precipita : Ruben morto a 31 anni sotto agli occhi del fratello : Un ragazzo di 31 anni, Ruben Iamundo, è morto a Roma dopo che domenica notte era precipitato da un'altezza di 5 metri mentre cercava di entrare a casa arrampicandosi dal balcone, dopo...

Roma - neonata trovata morto nel Tevere : corpo nascosto nella vegetazione : Il corpicino recuperato dai sommozzatori all'altezza del ponte di Mezzocammino, alla periferia della capitale

