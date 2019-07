Mafia | blitz di polizia e Fbi a Palermo | svelato asse con il clan Gambino

Mafia - maxi blitz tra Palermo e New York : 19 arresti - in manette anche un sindaco : maxi blitz anti Mafia tra Palermo e gli Usa, con 19 arresti e sequestri per tre milioni di euro. Più di 200 uomini della Squadra Mobile di Palermo, del Servizio Centrale Operativo della...

Mafia - maxi blitz tra Palermo e New York Colpiti i clan Inzerrillo e Gambino : Il blitz di Polizia e Fbi ha svelato il forte legame tra Cosa Nostra palermitana e la criminalità organizzata statunitense. In manette anche il sindaco di Torretta

Mafia : blitz tra Palermo e gli Usa - 19 arresti : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) – Duro colpo al mandamento mafioso di Passo di Rigano a Palermo. Dall’alba di oggi, più di 200 uomini della Squadra Mobile di Palermo, del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e del Federal Bureau of Investigation (Fbi) di New York, stanno eseguendo 19 provvedimenti restrittivi, disposti dalla Direzione Distrettuale AntiMafia della Procura di Palermo, nei confronti di altrettanti ...

Mafia - blitz fra Palermo e New York : 19 arresti. Bloccato il ritorno dei clan Inzerillo e Gambino : Dopo la morte di Riina, avevano detto no alla Cupola: "Se li arrestano, quelli parlano subito". In manette anche il sindaco di Torretta: “Era a disposizione”

Mafia a Palermo - in mano ai clan anche le case di riposo : blitz a Brancaccio - 25 arresti : Nel mirino della Direzione Distrettuale AntiMafia e degli uomini della Squadra Mobile palermitana il mandamento mafioso di Brancaccio. Nel corso dell'operazione sequestrati anche beni ritenuti nelle disponibilità dell'organizzazione criminale per un valore approssimativo di circa un milione di euro.Continua a leggere

Catania - blitz antiMafia : 25 arresti : 7.43 I Carabinieri di Catania hanno arrestato 25 persone su richiesta della Direzione Distrettuale antimafia etnea,accusati, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico e spaccio di droga, con l'aggravante mafiosa. L'operazione è l'epilogo di un'idagine condotta dai carabinieri dal settembre 2017 al febbraio 2018 che ha consentito di definire struttura,posizioni di vertice e i ruoli dei membri affiliati al gruppo criminale attivo ...

Mafia - blitz contro i fiancheggiatori di Messina Denaro : Roberto Chifari Maxi operazione della Polizia di Stato contro i fiancheggiatori del latitante Matteo Messina Denaro: 19 persone indagate e sottoposte a perquisizione nel trapanese Dalle prime luci dell'alba di oggi, sono in corso una serie di perquisizioni nei paesi di Castelvetrano, Mazara del Vallo, Partanna e Campobello di Mazara. Si tratta di una vasta area di territorio nella provincia di Trapani. Un'operazione finalizzata a ...

Mafia : blitz contro fiancheggiatori di Messina Denaro - 19 indagati : La Polizia di Stato di Trapani sta eseguendo una serie di perquisizioni a Castelvetrano, Mazara del Vallo, Partanna e Campobello di Mazara finalizzate a colpire la rete di fiancheggiatori del latitante Matteo Messina Denaro e a raccogliere ulteriori elementi utili alla sua cattura. Impegnati nell'operazione 130 uomini del Servizio centrale operativo di Roma e delle Squadre Mobili di Palermo e di Trapani coordinati dalla Direzione distrettuale ...

Mafia - blitz nell'Agrigentino : 7 arresti : 7.30 I Carabinieri di Agrigento hanno fermato sette persone accusate di associazione mafiosa. In carcere sono finiti boss e gregari delle 'famiglie' di Licata e Campobello di Licata. Tra i fermati, con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa,c'è anche un consigliere comunale di Licata. L'inchiesta è coordinata dalla Dda di Palermo.Accertata un'estorsione per lavori edili in Germania,e riscontrato l'interesse dei mafiosi nel ...

Licata - blitz antiMafia dei carabinieri : arrestati boss e un consigliere comunale : Accertata anche un'estorsione per lavori edili realizzati in Germania e l'interesse di Cosa nostra nel settore delle slot-machine

Catania - le mani della Mafia sulle gite a Isola Bella : blitz della Finanza - 31 arresti : La Guardia di Finanza di Catania ha eseguito stamane un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 31 persone, accusate, a vario titolo, di associazione a delinquere di stampo mafioso. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, il sodalizio criminale in questione avrebbe gestito il business delle gite ad Isola Bella, Giardini Naxos e Taormina. Le stesse avvenivano con lussuose barche da diporto. Il blitz, scattato alle prime luci ...

Andrea Zeta - torna libero il cantante neomelodico arrestato nel blitz antiMafia : torna in libertà Filippo Zuccaro, alias Andrea Zeta, il cantante neomelodico arrestato lo scorso marzo dalla squadra mobile di Catania nell’ambito dell’operazione antimafia contro il gruppo di San Cocimo che aveva permesso di portare alla luce un giro di estorsioni, usura, intestazione fittizia di beni e altri reati. A darne notizia è l’avvocato dell’artista, Salvatore Centorbi, ai microfoni di Newsicilia.it: “Il ...