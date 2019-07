Concerto Cava d' Aliga Summer dedicato stasera a Martina e Said

quotidianodiragusa

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Saràalla memoria diAprile e diSiraj, vittime della strada, ildiper ild'

LrPavia : RT @Matera2019: ?Siete carichi? Pronti per il concerto di una delle migliori band italiane di sempre a Matera? I Subsonica vi aspettano il… - NunzioNumaggi : RT @Matera2019: ?Siete carichi? Pronti per il concerto di una delle migliori band italiane di sempre a Matera? I Subsonica vi aspettano il… - CaterinaVenece : RT @Matera2019: ?Siete carichi? Pronti per il concerto di una delle migliori band italiane di sempre a Matera? I Subsonica vi aspettano il… -