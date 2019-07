Von der Leyen | le tappe verso la nuova Commissione | totonomi e possibili riconferme

Von der Leyen presidente per un soffio : niente sovranisti in squadra : Alla fine Ursula von der Leyen diventa presidente della Commissione europea per un pugno di voti. Solo 9 in più rispetto alla maggioranza di 374 nell’aula del Parlamento di Strasburgo. Determinanti quindi i 14 voti degli eletti del Movimento cinquestelle, inizialmente non scontati nel computo dei sì. Ma la maggioranza della presidente tedesca è comunque europeista, sebbene con tante defezioni tra i socialisti. Ma i ...

Von der Leyen eletta presidente Commissione Ue : Strasburgo, 16 lug. (Adnkronos) – è stata eletta presidente della Commissione Europea con soli nove voti in più della maggioranza necessaria. Von der Leyen, ha informato il presidente del Parlamento europeo , è stata eletta a Strasburgo con 383 voti a favore, su una maggioranza necessaria di 374 voti, con 327 voti contrari, 22 astensioni e una scheda nulla. I votanti sono stati 733.Se i 14 parlamentari del Movimento Cinque Stelle hanno ...

Ursula Von der Leyen eletta grazie ai 14 voti del M5s. Drastica rottura con la Lega - il vertice segreto a Roma : I 14 voti del Movimento 5 Stelle decisivi per l'elezione di Ursula Von der Leyen alla presidenza della Commissione Ue. Dopo la nomina (a sorpresa e "irrituale") di Fabio Massimo Castaldo alla vicepresidenza dell'Europarlamento (mai era accaduto che venisse scelto un esponente del "misto", visto che

"Con Ursula Von der Leyen vince l'europeismo" : “Oggi abbiamo capito questo: chi è fuori dal gioco europeista, gioca in serie B. Per giocare in serie A, invece, devi stare nello schema europeista”. Nel suo studio al 15esimo piano del Parlamento europeo con vista mozzafiato su Strasburgo, David Sassoli è soddisfatto della giornata di oggi, cruciale per l’inizio della nuova legislatura. Il Parlamento ha votato Ursula von der Leyen presidente della Commissione ...

Von der Leyen - Conte : inzio incoraggiante : 20.43 "L'elezione di Ursula von der eyen a Presidente della Commissione Ue rappresenta un inizio incoraggiante. Ma è solo l'inizio. Apprezziamo le proposte programmatiche della Presidente in direzione di un'Europa finalmente più solidale, più rispettosa dell'ambiente e più sicura rispetto ai traffici illeciti e alla migrazione illegale". Così il premier Giuseppe Conte. "L'Italia intende fare la sua parte affinché l'Europa sappia rinnovarsi e ...

"Il vincitore dell'elezione della Von der Leyen potrebbe essere Matteo Salvini" : Ursula von der Leyen è un presidente "debole", sostenuto da una coalizione che ha al suo interno contraddizioni con le quali dovrà fare ui conti, prima tra tutte l'essere stata "sostenuta da un movimento percepito come euroscettico e anti-establishment come i Cinque Stelle". E proprio il voto del M5s potrebbe essere il segnale che il vincitore, anche in questa partita, è Matteo Salvini. E' l'analisi del voto che ha portato ...

Commissione Ue - Ursula Von der Leyen eletta per soli 9 voti. Salvini attacca : “Gravissimo asse Renzi-5 Stelle” : Ursula von der Leyen è la nuova presidentessa della Commissione europea, la prima a ricoprire questo incarico. È stata eletta ma con soli 383 voti a favore a fronte della maggioranza necessaria prevista di 374. Quindi per soli 9 voti. I contrari sono stati 327 con 75 franchi tiratori all’interno della sua stessa maggioranza. “Mi sento molto onorata, sono sopraffatta, la fiducia che riponete in me la riponete nell’Europa, un’Europa ...

Commissione Ue - Ursula Von der Leyen : “Lavorerò con i partiti pro-europei per un’Europa più forte” : Alla conferenza stampa subito dopo il voto del Parlamento di Strasburgo Ursula von der Leyen ha detto: "Nella democrazia la maggioranza è la maggioranza". Il primo tweet della neopresidente von der Leyen è un 'grazie' tradotto in 20 lingue dell'Unione europea. Conte: "Potrà contare sul governo italiano".Continua a leggere

Ursula Von der Leyen è lady Europa : presidente della commissione Ue - decisivi 14 voti M5S : Sarà la tedesca Ursula von der Leyen a guidare la prossima commissione europea, divenendo così la prima donna nella storia europea a presiedere l'esecutivo comunitario. Dopo il via...

Sì a Von der Leyen - decisivo il M5s Sovranisti isolati ma Ue spaccata : Con 383 voti maggioranza minima per Von der Leyen (ne servivano 374), ma alla fine la candidata di Merkel-Macron passa senza i voti dei Sovranisti. 75 franchi tiratori, decide il sì dei 5s Segui su affaritaliani.it

Per la Lega l'asse m5s-Pd su Von der Leyen è "gravissimo" : "È gravissimo il voto europeo: Von der Leyen passa grazie all'asse Merkel, Macron, Renzi, 5 stelle. Avrebbe potuto essere una svolta storica: la Lega è stata coerente con le posizioni espresse finora, ha tenuto fede al patto con gli elettori e difende l'interesse nazionale". Così una nota della Lega.

Ursula Von der Leyen è lady Europa : eletta presidente della commissione Ue per soli 9 voti : Ursula von der Leyen è stata eletta presidente della commissione Ue con 383 sì: poco fa ha dato lettura dell'esito della votazione il presidente del Parlamento Europeo...