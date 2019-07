ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2019) Nel 1984 al tribunale di Palermo c’era una solablindata che poteva accompagnare i giudici al tribunale. In una città in mano a Cosa nostra, lo Stato non riusciva a proteggere se stesso. A raccontarlo era direttamente, audito dalla Commissione Antimafia l’8 e il 9 maggio del 1984. La commissione di Palazzo San Macuto ha infatti deciso di desecretare tutti gli atti raccolti dalla sua istituzione nel 1962. A cominciare dalledel magistrato assassinato in via d’Amelio il 19 luglio del 1992. Sono sei le volte in cuicompare davanti all’Antimafia tra il 1984 e il 1991. La prima è a Palermo. “didi sera possiamo morire” – Nel 1984 eraera giudice istruttore a Palermo già da nove anni ed era pienamente operativo il cosiddetto “pool antimafia”, istituito dal giudice ...

NicolaMorra63 : Potete seguire questo evento dalle 14 in diretta sulla mia pagina FB. Mostreremo i primi documenti inediti riguarda… - fattoquotidiano : Antimafia, via il segreto dagli archivi della commissione dal 1962: si comincia con le audizioni di Paolo Borsellino - fattoquotidiano : Paolo Borsellino, le audizioni segrete: “Ci danno le auto blindate solo di mattina. Così di sera possiamo essere uc… -