Omicidio a Savona | quel libro in cui Deborah aveva previsto la sua morte

vanityfair

(Di martedì 16 luglio 2019)giàtutto,Ballesio, uccisa sabato sera dall’ex marito Domenico Massari, che dopo una fuga di 24 ore, stanotte si è costituito in carcere a Sanremo. «Tanto l’avrete già capito: io oggi forse… sono morta»: lo scriveva già tre anni fa in un manoscritto che, come riferisce il Corriere,consegnato a Edoardo Raspelli, 70 anni, critico gastronomico con una carriera nella cronaca nera. Era il giornalista ad avere incoraggiato la donna a raccontare la sua drammatica storia, di cui entrambi conoscevano già il finale: «C’era già tutto della conclusione tragica della sua storia: lo sapeva lei come lo sapevo io», spiega.raccontato la paura di «Mimmo», 55 anni, in 150 pagine, custodite da Raspelli, suo amico da una quindicina di anni.cominciato dal primo incontro: «Lui comparve in moto, occhiali scuri, direi decisamente bello». Per passare presto ai ...

mauriziobonanno : Omicidio di Savona, Massari: 'Non sono pentito di quello che ho fatto' - - matteocassa2 : RT @beretta_g: Ai soliti idioti che ad ogni #femminicidio si avventano sulla notizia solo per dire che 'le vittime di #stalking devono pote… - mimmogammella2 : RT @beretta_g: Ai soliti idioti che ad ogni #femminicidio si avventano sulla notizia solo per dire che 'le vittime di #stalking devono pote… -