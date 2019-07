Lega | Russiagate al Copasir | opposizioni pronte a interpellare direttore Aise**

calcioweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2019) Roma, 16 lug. (AdnKronos) – “E’ evidente che ci saranno domande sul caso Russia. L’audizione è ad ampio spettro”. Un autorevole componente del(di opposizione), che preferisce restare sotto anonimato, spiega che domani l’audizione delAise, generale Luciano Carta, fissata alle 10 e 30 a San Macuto “sicuramente” andrà a toccare anche la vicenda. “Avremo lì ildell’Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna -sottolinea la stessa fonte all’Adnkronos- è ovvio che ci saranno domande. Intanto, chiederemo se i servizi fossero a conoscenza dei traffici di Savoini”. Ma sulla faccenda si profila già uno scontro. Fonti della maggioranza fanno sapere che la questione russa non c’entra nulla con la seduta deldi domani: “Non se ne parlerà, l’audizione è programmata ...

